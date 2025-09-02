Giá vàng hôm nay (2/9): Tiếp tục lập kỷ lục

Phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm gần 1% so với phiên 1/9. Trong nước, vàng miếng SJC niêm yết ở mốc giá phiên trước, trong khi vàng nhẫn có thương hiệu tăng tới 500.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:28:41 sáng 02/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.478,65 USD/oune, tăng 30,7 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,89% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 109,724 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.802 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 2/9, giá vàng SJC tuy chưa điều chỉnh tăng nhưng vẫn “neo” ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không biến động nhiều so với rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, PNJ cũng đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, hiện thương hiệu Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng qua, niêm yết ở mức 122,8 - 125,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 122,8 - 125,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu như SJC, DOJI, PNJ cơ bản ổn định so với sáng qua.

Cụ thể: SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ hiện đang giao dịch ở mức 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng đà tăng của vàng có thể là sự đi trước các dữ liệu kinh tế sắp tới. Vàng dường như có một "cảm nhận" về việc các báo cáo việc làm có thể không khả quan.

Ngoài ra, tình hình địa chính trị cũng có thể góp phần vào đà tăng của vàng. Những hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã phai nhạt, làm tăng thêm sự bất ổn trên toàn cầu và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự ổn định của đồng USD. Thông thường, khi vàng tăng mạnh như một tài sản an toàn, đồng USD sẽ giảm. Trong những ngày gần đây, đồng USD vẫn giữ ở mức ổn định, cho thấy kim loại quý vẫn giữ được sức mạnh./.