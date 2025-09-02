Tài chính vững mạnh kiến tạo thế và lực mới cho đất nước

(TBTCO) - Trong những năm qua, nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, ngành Tài chính đã tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp về tài chính - ngân sách nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, kiềm chế lạm phát; là một trong những công cụ sắc bén trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Quy mô ngân sách nhà nước ngày càng được củng cố và mở rộng, thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt so với dự toán, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu thu chuyển biến tích cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước. Qua đó, ngân sách nhà nước đã bảo đảm chi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội.

Hữu Thọ