Quy mô ngân sách nhà nước ngày càng được củng cố và mở rộng, thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt so với dự toán, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu thu chuyển biến tích cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước. Qua đó, ngân sách nhà nước đã bảo đảm chi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội.

Tài chính vững mạnh kiến tạo thế và lực mới cho đất nước
