Tài chính vững mạnh kiến tạo thế và lực mới cho đất nước

Quy mô ngân sách nhà nước ngày càng được củng cố và mở rộng, thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt so với dự toán, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu thu chuyển biến tích cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước. Qua đó, ngân sách nhà nước đã bảo đảm chi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội.
Những quyết sách mở đường cho Đổi mới
(TBTCO) - Trong suốt hành trình phát triển kinh tế của đất nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây (tiền thân là Ủy ban Kế hoạch Nhà nước) luôn thể hiện vai trò rõ nét qua các giai đoạn mang tính bước ngoặt.