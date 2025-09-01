Giá vàng hôm nay (1/9): Giá vàng tiếp tục “leo dốc” trong phiên giao dịch tuần mới

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 0,06% so với phiên trước đó. Trong nước, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn niêm yết tại mốc giá của phiên cuối tuần - mức giá cao kỷ lục. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước lên tới gần 20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:04:04 sáng 1/9/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.450,7 USD/oune, tăng 0,06 % trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 2,06 USD/oune.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 108,826 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.740 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,22 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 1/9, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ cùng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua nhưng là mức đỉnh trong 3 phiên liên tiếp.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không thay đổi so với phiên giao dịch sáng hôm qua, hiện SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ hiện đang giao dịch ở mức 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 122,3 - 125,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Dự báo

Khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều đồng loạt dự báo giá vàng tăng tiếp. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có tới 86% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; không ai nhận định giá vàng giảm và 14% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 179 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 68% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 17% dự báo giá vàng giảm và 16% còn lại nhận định giá vàng đi ngang./.