Giá vàng hôm nay (29/8): Tăng vọt lên mức cao nhất trong một tháng, lập đỉnh mới

Phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong một tháng. Trong nước, các thương hiệu vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng theo. Trong đó, vàng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng cao nhất 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:35:19 sáng 29/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.416,42 USD/oune, tăng 19,9 USD/oune, tăng 0,59% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 107,798 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.685 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 29/8, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý SJC đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng. Ở chiều mua vào, giá vàng miếng của các thương hiệu có mức tăng “chóng mặt”, mức tăng cao nhất là 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong đó, vàng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng cao nhất 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào; vàng Phú Quý SJC có mức tăng thấp nhất là 600.000 đồng/lượng mua vào.

Thị trường vàng nhẫn cũng không ngoại lệ, khi đồng loạt tăng mạnh ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, niêm yết ở mức cao nhất là 123,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 120,1 - 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 120,2 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng) và 123,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng).

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 120,3 triệu đồng/lượng mua vào và 123,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 120,3 - 123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 120 - 123 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều.

Dự báo

Các nhà phân tích tại Bank of America kỳ vọng đà tăng này sẽ tiếp tục và giữ nguyên dự báo rằng kim loại quý này sẽ đạt mức 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá hơn 87% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9. Giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ công bố vào cuối tuần.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Lisa Cook đã đệ đơn kiện nhằm ngăn Tổng thống Trump bãi nhiệm bà, mở ra một cuộc chiến pháp lý có thể làm thay đổi những chuẩn mực lâu nay về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

Ngoài ra, số liệu mới cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm trong tuần/.