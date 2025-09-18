Phát hiện, bắt giữ 5.459 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong 3 tháng cao điểm, tăng thu hàng chục nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính đồng loạt ra quân trấn áp buôn lậu, gian lận, hàng giả:

(TBTCO) - Sáng 18/9, tại Bộ Tài chính, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã có buổi làm việc để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2025.

Đồng loạt ra quân, "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các công điện, chỉ thị khẩn về việc mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cho lực lượng hải quan, thuế. Các đơn vị đồng loạt ra quân, triển khai theo phương châm hành động “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

Tổ công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc tại nhiều địa bàn trọng điểm. Kết quả bước đầu cho thấy, các đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Kế hoạch tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Bộ Tài chính chủ động xây dựng từ sớm để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng Hải quan, Thuế triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ với quyết tâm cao.

Ông Đặng Văn Đức - Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) cho hay, các lực lượng Hải quan, Thuế từ Trung ương đến địa phương đồng loạt ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế nên địa bàn được kiểm soát tốt.

Các vụ việc vi phạm được kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý ngay từ khu vực biên giới, không để kéo dài hoặc vận chuyển sâu vào trong nội địa.

Công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền các chính sách thuế mới, hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong việc kê khai nộp thuế được thực hiện tốt.

Riêng trong công tác chống ma túy, từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 8/2025, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chyên trách phát hiện 61 vụ/74 đối tượng, tang vật thu giữ khoảng 366 kg ma túy các loại. Tính chung 8 tháng đầu năm, ngành Hải quan đã phát hiện 137 vụ/172 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 57 vụ, công an 57 vụ, biên phòng và cảnh sát biển 23 vụ.

Trong 3 tháng cao điểm, từ ngày 15/5 - 15/8/2025, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 19.048 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 16.138 tỷ đồng. Trong đó tăng thu 5.269 tỷ đồng, giảm khấu trừ 750 tỷ đồng, giảm lỗ 10.118 tỷ đồng. Số tiền nộp vào ngân sách đạt 2.876 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 32.812 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 35.317 tỷ đồng. Trong đó, số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 10.411 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1.501 tỷ đồng, giảm lỗ 23.406 tỷ đồng. Tổng số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 5.399 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, trong 3 tháng cao điểm, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 5.459 vụ việc, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.855 tỷ đồng. Trong số này, cơ quan Hải quan đã khởi tố 10 vụ, chuyển khởi tố 35 vụ; tổng số tiền thu ngân sách hơn 184 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.912 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 16.151 tỷ đồng; khởi tố 14 vụ và chuyển khởi tố 76 vụ.

Ông Trần Đức Đông, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

Chủ động tháo gỡ vướng mắc, tăng cường phối hợp

Cũng trong thời gian này, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã tập trung rà soát, kiến nghị xử lý nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu và hàng giả. Các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời báo cáo và xử lý những vấn đề phát sinh, trong đó có việc bổ sung, sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý tài sản, hóa đơn và tiêu chuẩn hàng hóa.

Trong 3 tháng, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận 3 đơn thư phản ánh vi phạm trong lĩnh vực hải quan, đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc xác minh làm rõ theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến cũng đánh giá tình hình buôn lậu và gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh để che giấu hành vi vi phạm. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách để bịt kẽ hở trong quản lý.

Cơ bản nhất trí với các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, ông Trần Đức Đông, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Cục Hải quan và Văn phòng Thường trực đã được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả công việc.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã làm tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin, báo cáo cho Văn phòng Thường trực để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và triển khai các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao.

Tuy nhiên, việc trình văn bản, báo cáo định kỳ, thời gian trình, thẩm định văn bản, cho ý kiến vẫn còn kéo dài. Do đó, hai cơ quan cần tiếp tục trao đổi để có giải pháp đảm bảo cho cácvăn bản được trao đổi kịp thời hơn, từ đó giúp công việc hiệu quả và thông suốt hơn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, các ý kiến trao đổi trong cuộc làm việc đã giúp Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đánh giá kết quả thời gian qua là rất tích cực, Thứ trưởng cho hay, với việc trấn áp mạnh mẽ của các cơ quan, tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại… đã lắng xuống, đặc biệt là cơ quan công an, hải quan, biên phòng đã xử lý nghiêm, theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nêu rõ không thể chủ quan với tình hình và yêu cầu các cơ quan Thuế, Hải quan phải tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, đặc biệt trong những tháng cuối năm.