Giá vàng ngày (27/8): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt leo “đỉnh”

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng. Trong nước, vàng miếng, vàng nhẫn đồng leo “đỉnh”. Hiện mỗi lượng vàng đang đắt hơn phiên giao dịch sáng 26/8 từ 400.000 đến 800.000 đồng/lượng và đà tăng chưa có dấu hiệu dừng. So với đầu năm nay, mỗi lượng vàng miếng đã tăng khoảng 43 triệu đồng, tương đương 50%, còn vàng nhẫn tăng hơn 43%.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:01:33 sáng 27/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.391,09 USD/oune, tăng 18,16 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,54% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,995 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.563 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 27/8, các thương hiệu PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 126,1 - 127,7 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC giữ ổn định chiều mua vào và tăng thêm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 125,1 - 127,7 triệu đồng/lượng.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn, cũng tăng cao ở hầu hết các thương hiệu, giá bán ra ở mức 122,1 - 122,6 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 119,6 - 122,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 119,3 - 122,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ hiện ở mức 119,6 - 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được giao dịch ở mức 119,2 - 122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 119,6 - 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, vàng vẫn là kênh trú ẩn hàng đầu trong bối cảnh hiện tại. Triển vọng Fed sớm đảo chiều chính sách sẽ làm suy yếu đồng USD, tạo động lực cho thị trường vàng thế giới. Hơn nữa, những bất ổn địa chính trị gia tăng trên toàn cầu cũng khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi an toàn để bảo vệ tài sản.

Mặt dù vậy, giới phân tích đánh giá khả năng bứt phá mạnh của giá kim loại quý trong ngắn hạn là khá thấp. Giá vàng khó có thể trở lại vùng đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce từng thiết lập vào tháng 4 năm nay, ít nhất là trong những tuần tới./.