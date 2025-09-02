Ngày 2/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng trong ngày đại lễ

Giá cà phê trong nước hôm nay (2/9) dao động trong khoảng 121.800 - 122.700 đồng/kg. Trong tháng 8, giá cà phê tăng sốc, mức tăng cao hơn giá vàng. Trong khi đó, giá tiêu tăng mạnh trong ngày đại lễ Quốc khánh 2/9. Hiện giá tiêu ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 152.000 - 153.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 121.800 - 122.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng nóng hơn giá vàng

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 100 đồng so với hôm qua, dao động trong khoảng 121.800 - 122.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122.700 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 100 đồng/kg, giao dịch ở mốc 122.200 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 100 đồng/kg ở mức giá 121.800 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương, giá cà phê tăng cao do ba nguyên nhân chính: nguồn cung hạn chế, chính sách không ổn định từ các nước nhập khẩu như Mỹ, và lực mua mạnh từ các quỹ đầu tư.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.970 USD/tấn, giảm 0,62% (31 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,8% (135 USD/tấn), xuống mức 4.680 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,35% (9,1 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 396,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,28% (8,6US cent/pound), đạt 386,1 US cent/pound.

Giá cà phê trong tháng 8/2025 đã có mức tăng rất mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1.484 USD/tấn so với đầu tháng. Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 97,4 US cent/pound. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tăng trung bình 22.000 đồng/kg. Nếu so sánh với tháng trước đó, giá Robusta tăng tới 46% và Arabica tăng 33%, vượt xa mức tăng 5,44% của giá vàng trong tháng 8.

Giá tiêu trong nước tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trong ngày đại lễ Quốc khánh 2/9. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 152.000 đồng/kg đến 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 152.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg ở mức 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng thêm 11.000 đến 12.000 đồng/kg khi kết thúc tháng 8/2025. Đây là tháng tăng giá thứ hai liên tiếp, sau khi giá đã tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg vào tháng 7. Trước đó, trong tháng 6, giá tiêu từng giảm tới 8.000 đồng/kg.

Tháng 8/2025 cũng ghi nhận một cột mốc quan trọng khi xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam chính thức vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu tháng 8 đạt 71,8 triệu USD, đưa tổng giá trị từ đầu năm đến ngày 15/8 lên 1,06 tỷ USD.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.216 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.028 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm mạnh so với hôm qua ở mức 6.400 USD/tấn (giảm 4,47%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng nhẹ hiện ở mức 9.700 USD/tấn (tăng 1,04%); giá tiêu trắng ASTA đạt 12.900 USD/tấn (tăng 0,78%).

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn./.