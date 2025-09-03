Ngày 3/9: Giá cao su tại Nhật Bản và Thái Lan giảm, trong nước bình ổn

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản và Thái Lan hôm nay (3/9) giảm do cạnh tranh giá trong ngành ô tô Trung Quốc. Tuy nhiên, nỗi lo nguyên liệu đã hạn chế mức giảm. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản và Thái Lan hôm nay giảm do cạnh tranh giá trong ngành ô tô Trung Quốc. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,1% (20 Nhân dân tệ) lên mức 14.890 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,7% (0,52 Baht) về mức 69,79 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 2,9% (9,4 Yên) về mức 313 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ giao tháng 10/2025 tăng 0.50, lên mức 174.90 cent/kg.

Hợp đồng cao su Nhật Bản giảm do cạnh tranh giá trong ngành ô tô Trung Quốc, tuy nhiên, nỗi lo nguyên liệu đã hạn chế mức giảm. Cụ thể, hợp đồng cao su butadiene tháng 10 trên Sở Giao dịch Thượng Hải (SHFE) tăng 40 Nhân dân tệ, tương đương 0,34%, lên 11.895 Nhân dân tệ/tấn.

Áp lực từ ngành ô tô Trung Quốc hiện nay rất rõ rệt. Cổ phiếu của hãng xe BYD giảm trong phiên thứ Hai sau khi nhà sản xuất xe điện này công bố lợi nhuận quý đầu tiên giảm sau hơn 3 năm do cạnh tranh giá gay gắt trong ngành. Việc giá ô tô giảm kéo theo giá lốp cao su cũng chịu áp lực đi xuống.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 -395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Tương tự, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.