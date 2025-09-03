Ngày 3/9: Giá thép tiếp diễn xu hướng giảm

Sau phiên giảm mạnh, sáng nay giá thép thanh trên sàn Thượng Hải tiếp tục xu hướng giảm. Ngược lại, giá quặng sắt lại nhích tăng nhờ kỳ vọng phục hồi. Trong nước, giá thép xây dựng được doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định.

Sáng 3/9, giá thép thanh duy trì ở mức 3.051 Nhân dân tệ/tấn.

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 08/30 sáng 3/9, giá thép thanh duy trì ở mức 3.051 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,81%.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 2/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,59% (18 Nhân dân tệ) về mức 3.044 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 đi ngang mức 791 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,8 USD lên mức 102,45 USD/tấn.

Giá hợp đồng quặng sắt tương lai tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong một tuần ở phiên trước đó, theo Reuters.

Đà tăng được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu phục hồi sau khi Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới – kết thúc lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến II.

Dự báo, trong ngắn hạn, giá quặng sắt vẫn chịu áp lực khi sản lượng gang nóng – thước đo nhu cầu quặng dự báo giảm gần 2% trong tuần kết thúc ngày 5/9, so với mức giảm chỉ 0,3% ở tuần trước. Dù vậy, tính chung từ đầu năm, sản lượng vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nguyên liệu luyện thép khác như than mỡ luyện cốc và than cốc cũng giảm lần lượt 0,8% và 0,44%.

Thị trường trong nước

Giá thép bình ổn ở các doanh nghiệp. Cụ thể, giá thép CB240 của Hòa Phát ghi nhận 13.300 đồng/kg; thép CB300 ở mức 12.990 đồng/kg. Ở doanh nghiệp thép Việt Ý, giá thép CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép D10 CB300 ở mức 12.880 đồng/kg.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp khác vẫn giữ giá bình ổn. Thép Việt Sing lần lượt ghi nhận CB240 và CB300 ở mức 13.130 đồng và 12.930 đồng/kg; thép Việt Đức chào giá 13050 và 12440 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg.

Giới phân tích cho rằng nhu cầu thép trong tháng 9 vẫn yếu, tồn kho cao gây sức ép lên giá. Cùng với đó, các rào cản thương mại ngày càng gia tăng. Thổ Nhĩ Kỳ mới áp thuế chống bán phá giá từ 4,34% đến 9,4% đối với thép tấm dày nhập từ Hàn Quốc trong 5 năm, trong khi Hàn Quốc trước đó cũng áp thuế tạm thời 27,91% – 38,02% với thép Trung Quốc.

Những biện pháp này phản ánh sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường toàn cầu, trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ lớn nhất vẫn thiếu chắc chắn./.