Giá vàng hôm nay (3/9): Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, chạm mức cao nhất mọi thời đại

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng tới 1,58% - chạm mức cao nhất mọi thời đại. Trong nước, vàng miếng SJC tại thời điểm hiện tại vẫn giữ nguyên mốc giá của phiên trước, riêng vàng nhẫn biến động mạnh. Đặc biệt, vàng nhẫn thương hiệu PNJ tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua ở chiều bán ra và đà tăng vẫn chưa có tín hiệu dừng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:12:27 sáng 03/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.532,49 USD/oune, tăng tới 54,88 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,58% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,423 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.805 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 3/9, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn “neo” ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không biến động nhiều so với rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, PNJ cũng đồng loạt niêm yết ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở ngưỡng 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, hầu hết các thương hiệu đều điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể: Vàng nhẫn PNJ mua vào ở mức 124,5 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu đồng/lượng) – bán ra ở mức 127,5 triệu đồng/lượng (tăng 2,1 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 124,7 – 127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 124,3 - 127,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng qua ở cả hai chiều.

Dự báo

Vàng từ lâu được xem là tài sản dự trữ quốc tế. Trong bối cảnh hiện tại, lạm phát leo thang và căng thẳng địa chính trị là hai nguyên nhân chính khiến các ngân hàng trung ương đẩy mạnh tích trữ.

Đồng USD suy yếu cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng.

Tavi Costa, Đối tác và Chuyên gia Chiến lược Vĩ mô tại Crescat Capital cho biết, đồng USD và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục mất giá, tất cả các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải mua vàng để bảo vệ sức mua của đồng tiền.

Đối với các nhà đầu tư, Costa cho biết ngay cả ở mức giá hiện tại, vàng vẫn là tài sản hấp dẫn để sở hữu trong dài hạn.

Theo Joni Teves, chuyên gia về kim loại quý của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS nhận định: “Nhà đầu tư đang tăng phân bổ vào vàng, đặc biệt khi Fed chuẩn bị cắt giảm lãi suất. Chúng tôi dự báo vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh trong các quý tới.”

Bà cho biết thêm, lãi suất thấp, kinh tế suy yếu, bất ổn vĩ mô và rủi ro địa chính trị đang củng cố vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa hiệu quả./.