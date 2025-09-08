Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8 sắp tổ chức tại tỉnh Ninh Bình

(TBTCO) - “Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8” năm 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9/2025 (từ ngày 17 - 19/9/2025) tại tỉnh Ninh Bình.

Ngày 8/9/2025 tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8.

Hội nghị Hữu cơ Châu Á (Organic Asia Congress - OAC) là sự kiện quốc tế được tổ chức luân phiên giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ (từ năm 2012 đến 2024). Hội nghị dự kiến chào đón khoảng 550 đại biểu, trong đó có khách quốc tế từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức phát triển nông nghiệp.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, nông nghiệp Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy đầu tư xanh và giao lưu tri thức trong tiến trình chuyển đổi nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường.

Năm 2025 Việt Nam đăng cai “Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8” đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ và chỉ đạo Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại buổi họp báo Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8, bà Đặng Thị Bích Hường - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam cho biết, Đảng đã có chủ trương, Chính phủ ban hành một số chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hữu cơ; tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ rõ: “Ưu tiên phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp hữu cơ...” và Nhà nước ban hành chính sách thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển như Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 Nông nghiệp hữu cơ; Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, Tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia TCVN11041:2017. Ngoài ra, các tỉnh thành phố đã ban hành thêm các chính sách theo thẩm quyền nhằm ưu tiên phát triển Nông nghiệp hữu cơ và Kế hoạch thực hiện theo chương trình chính sách của Chính phủ.

Nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã tham gia là thành viên chính thức của Liên đoàn hữu cơ Thế giới (IFOAM) và Liên đoàn hữu cơ Châu Á (IFOAM Asia). Từ đó đến nay, Hiệp hội đã trở thành cầu nối của tổ chức hữu cơ quốc tế với sự phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Đồng thời nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã tiếp nhận được nhiều tiến bộ khoa học công nghệ và kinh nghiệm quý báu từ các nước trong khu vực, châu Á và thế giới.

Ông Nguyễn Sinh Tiến - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại họp báo Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh bình cho biết, đây cũng là dịp giới thiệu, kết nối hợp tác trong thương mại sản phẩm nông nghiệp, du lịch tại tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành cả nước.

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam cho biết, Việt Nam phát triển nông nghiệp hữu cơ đã được lan tỏa rộng rãi nhưng mới chỉ ở giai đoạn đầu phát triển, còn nhiều vấn đề, nội dung, kinh nghiệm cần tiếp tục trao đổi, học hỏi với bạn bè quốc tế. Năm 2025 Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức “Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8”, đây cũng là cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu cơ giữa các nước khu vực và quốc tế.