Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo Ấn Độ ở mức thấp, gạo Việt Nam ở mức 395 USD/tấn

(TBTCO) - Trong tuần, giá gạo Ấn Độ ở mức thấp nhất trong ba năm trong khi giá gạo Việt Nam tăng, tại Mỹ, giá ngô giao kỳ hạn phục hồi từ mức thấp nhất kể từ năm 2020 và giá đậu tương tiếp tục đà tăng.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo Ấn Độ ổn định ở mức thấp nhất trong ba năm trong khi giá gạo Việt Nam tăng trong tuần này, do người mua tại Philippines tích trữ trước thời hạn tạm dừng nhập khẩu.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 369-374 USD/tấn, không đổi so với tuần trước đó khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, trong khi giá gạo trắng 5% tấm tuần này ở mức 360-368 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 395 USD/tấn vào ngày 14/8, tăng từ mức 391 USD/tấn một tuần trước. Các thương nhân cho biết người mua từ Philippines đang nhanh chóng mua vào trước khi nước này tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9, khi chính phủ muốn bảo vệ nông dân địa phương chịu ảnh hưởng do giá giảm trong mùa thu hoạch. Các thương nhân cũng cho biết nguồn cung trong nước của Việt Nam đang giảm khi vụ thu hoạch hè thu kết thúc.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống còn 355-360 USD/tấn, so với mức giá 370 USD/tấn của tuần trước do nhu cầu giảm. Một thương nhân Thái Lan cho biết, nhu cầu trong nước và quốc tế rất thấp, do người mua dự đoán nguồn cung trên thị trường sẽ tăng, điều có thể khiến giá gạo giảm sâu hơn nữa.

Trong khi đó, tại Bangladesh, giá gạo vẫn tiếp tục ở mức cao, dù nước này nhập khẩu trở lại và vụ thu hoạch đạt kỷ lục kể từ tháng 11 năm ngoái, đẩy dự trữ gạo lên gần 2 triệu tấn vào tháng 7/2025.

Thị trường nông sản Mỹ

Trong phiên giao dịch ngày 15/8 tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT), giá ngô giao kỳ hạn phục hồi từ mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020, giá lúa mỳ giao kỳ hạn tăng nhẹ, trong khi giá đậu tương tiếp tục đà tăng trong tuần này.

Giá ngô giao kỳ hạn tăng nhẹ, với hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng lên 4,01 USD/bushel, do hoạt động mua vào mang tính kỹ thuật và lệnh bán khống (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Giá ngô kỳ hạn đã giảm xuống 3,75 USD/bushel ngày 12/8, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận định vụ thu hoạch của nước này sẽ đạt mức kỷ lục và vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Trong khi đó, giá lúa mỳ giao tháng 9/2025 tăng lên 5,06 USD/bushel, được hỗ trợ bởi cả các yếu tố cơ bản của thị trường và những diễn biến địa chính trị.

Các nhà giao dịch theo dõi sát sao cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska để thảo luận về thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi cả Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã dự báo nguồn cung lúa mỳ của nước này trong năm tài chính 2025/26 sẽ thắt chặt hơn, với sản lượng giảm 2 triệu bushel xuống còn 1,927 tỷ bushel, do diện tích thu hoạch giảm mặc dù năng suất cao hơn.

Tuy nhiên, vụ thu hoạch bội thu ở Bắc bán cầu, đặc biệt là từ Nga, Liên minh châu Âu và vụ mùa đang cải thiện ở Australia và Argentina đang gây áp lực lên giá toàn cầu.

Dự báo về sản lượng lúa mỳ năm 2025 của Nga đã được nâng lên 84,5 triệu tấn, gây trầm trọng thêm tình trạng dư cung toàn cầu.

Với đậu tương, giá tiếp tục đà tăng của tuần này, khi sản lượng của Mỹ thấp hơn dự kiến đã hỗ trợ đà tăng.

Trong tuần tới, các nhà giao dịch sẽ theo dõi kết quả từ chuyến khảo sát mùa vụ thường niên của Pro Farmer với các cánh đồng ngô và đậu tương trên khắp vùng Trung Tây Mỹ.

Giá đậu tương giao tháng 11/2025 tăng lên 10,36 USD/bushel. Trong phiên trước, giá đậu tương giao tháng 11/2025 đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 3/7.

Thị trường càphê thế giới

Càphê Arabica phiên 15/8 đạt mức cao nhất trong 6 tuần, nhờ lượng tồn kho thấp.

Giá càphê Arabica kỳ hạn trên sàn ICE (London) tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần, một phần do lượng hàng tồn kho trên sàn giao dịch thấp. Giá càphê Arabica kỳ hạn tăng 0,7% lên 3,2865 USD/lb, sau khi chạm mức cao nhất trong sáu tuần là 3,2940 USD/lb (1 lb=0,4535 kg).

Các nhà giao dịch cho biết thị trường được hỗ trợ một phần nhờ sự sụt giảm của lượng hàng tồn kho được chứng nhận trên sàn giao dịch, khi các nhà rang xay tìm kiếm nguồn cung thay thế sau khi Mỹ áp dụng mức thuế 50% đối với càphê Brazil nhập khẩu. Brazil cung cấp khoảng một phần ba lượng càphê nhập khẩu của Mỹ.

Trong khi đó, giá càphê Robusta tăng 0,1%, lên 3.957 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong gần hai tháng là 4.011 USD/tấn./.