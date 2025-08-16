Ngày 16/8: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số tỉnh, thành trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (16/8) tiếp tục giảm tại một số tỉnh, thành. Mức cao nhất đạt 63.000 đồng/kg, thấp nhất 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt bán lẻ tại hệ thống WinMart và Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền hầu như không biến động.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi có thể biến động nhẹ trong thời gian tới

Tại miền Bắc, Thanh Hóa và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 56.000 và 59.000 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất và trung bình của khu vực, trong khi các tỉnh còn lại như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên… vẫn giữ nguyên trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tại TP Huế giảm 1.000 đồng, còn 56.000 đồng/kg. Hiện giá phổ biến trong vùng dao động 56.000 - 60.000 đồng/kg; trong đó Gia Lai và Quảng Ngãi vẫn thuộc nhóm thấp nhất, duy trì quanh 56.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Thuận… giữ mức 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, TP. HCM và Cà Mau giảm 1.000 đồng, lần lượt còn 62.000 và 63.000 đồng/kg. Phần lớn các tỉnh thành khác như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bạc Liêu… giữ giá quanh 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, đợt điều chỉnh giảm chủ yếu diễn ra cục bộ, chưa tạo xu hướng giảm sâu toàn thị trường. Các chuyên gia dự báo giá heo hơi có thể biến động nhẹ trong thời gian tới, phụ thuộc vào nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ trong nước, đặc biệt khi thời điểm cuối năm đang đến gần.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Sáng 16/8, giá thịt heo tại hai hệ thống bán lẻ lớn là WinMart (Meat Deli) và Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ghi nhận những diễn biến trái chiều.

Tại WinMart, hầu hết các mặt hàng giữ nguyên giá so với hôm trước, ngoại trừ chân giò rút xương tăng thêm 12.800 đồng/kg, từ 115.122 đồng/kg lên 127.922 đồng/kg. Các sản phẩm khác như nạc vai heo 126.320 đồng/kg, nạc dăm heo 157.520 đồng/kg, nạc đùi heo 122.320 đồng/kg, thịt heo xay loại 1 ở mức 119.922 đồng/kg và thịt ba rọi duy trì 163.122 đồng/kg. Giá chung của các sản phẩm thịt mát tại đây dao động từ 119.922 đến 163.122 đồng/kg và đang được giảm 20% cho hội viên WinMart.

Tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, toàn bộ các sản phẩm được khảo sát tiếp tục giữ nguyên mức giá. Mỡ heo là mặt hàng rẻ nhất với 89.000 đồng/kg, kế đến là nạc đùi heo 126.000 đồng/kg, sườn già heo 134.000 đồng/kg và nạc vai heo 136.000 đồng/kg. Thịt ba rọi ở mức 166.000 đồng/kg, đuôi heo 176.000 đồng/kg và sườn non heo đạt mức cao nhất là 190.000 đồng/kg. Như vậy, khoảng giá thịt heo tại Hà Hiền vẫn ổn định từ 89.000 đến 190.000 đồng/kg./.