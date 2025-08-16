Ngày 16/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (16/8) tiếp tục tăng mạnh, mức tăng từ 1.000 - 3.400 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 114.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng tăng trở lại, giá dao động ở mức 141.000 - 143.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng từ 1.000 - 3.400 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh, mức tăng từ 1.000 - 3.400 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 114.800 đồng/kg. Mức giá này cao hơn khoảng 11.000 đồng/kg so với phiên mở đầu tuần (11/8/2025), cho thấy đà tăng mạnh của thị trường nội địa.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức giá 114.800 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 114.000 đồng/kg và giá cà phê hôm nay tại Gia Lai có mức giá 114.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 3.882 - 4.201 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 4.201 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 4.067 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 3.943 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 3.863 USD/tấn và kỳ giao tháng 5/2026 là 3.822 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York duy trì xu hướng tăng so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 307.60 - 343.35 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 343.35 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 334.20 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 322.95 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 314.80 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 307.60 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil có xu hướng tăng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 375.75 - 435.00 USD/tấn. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 435.00 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 413.00 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 406.00 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 375.75 USD/tấn.

Giá tiêu tăng trở lại

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng trở lại, giá dao động ở mức 141.000 - 143.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 141.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng trở lại sau nhiều phiên đi ngang trước đó, thương lái thu mua ở mức 141.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng tăng thêm 1.000 đồng, giữ ở mức 141.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong nước, với mức thu mua 143.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ở Indonesia sau phiên hôm qua có xu hướng quay đầu giảm nhẹ, trong khi các nước còn lại duy trì ổn định.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.208 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.076 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia và Brazil tiếp tục ổn định và đi ngang so với phiên hôm qua, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.400 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.700 USD/tấn. Giá thu mua tiêu ở Brazil cũng giữ ở mức 5.850 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn./.