Hải quan Việt Nam - Trung Quốc hợp tác thực chất trong đấu tranh chống buôn lậu

(TBTCO) - Từ ngày 12 - 14/8/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Hải quan Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị hợp tác Hải quan Việt Nam – Trung Quốc về chống buôn lậu lần thứ XVII với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ làm công tác kiểm soát từ cấp trung ương đến cấp địa phương của hải quan hai nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Quang Toàn – Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Trưởng đoàn Hải quan Việt Nam nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả tích cực từ 16 kỳ Hội nghị trước, đặc biệt là sau Hội nghị lần thứ XVI tại Phúc Kiến năm 2024, hai bên đã mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả tuyến đường bộ, đường biển, hàng không và thương mại điện tử, từng bước xây dựng cơ chế phối hợp bài bản và hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới.

Ông Vũ Quang Toàn (giữa ảnh), đại diện Hải quan Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Sự kiện nhằm thực hiện "Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" của Tổng Bí thư 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

Tại hội nghị, hai bên đã cùng trao đổi chi tiết về các chuyên đề trọng điểm như: tình hình buôn lậu mặt hàng thuốc lá, áp dụng chuyển đổi số trong kiểm soát hải quan đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, hợp tác chống buôn lậu trên biển, và đặc biệt là triển khai hiệu quả Chiến dịch Con Rồng Mê Kông.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là sự thống nhất cao trong việc tiếp tục phát huy hiệu quả Chiến dịch Con Rồng Mê Kông – sáng kiến chung của Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc – đã giúp bắt giữ hơn 4.500 vụ việc liên quan đến ma túy, động vật hoang dã, với số lượng lớn tang vật bị thu giữ. Chiến dịch này không chỉ mang giá trị nghiệp vụ mà còn là biểu tượng chiến lược trong hợp tác song phương và khu vực.

Hội nghị hợp tác Hải quan Việt Nam – Trung Quốc về chống buôn lậu lần thứ XVII đã diễn ra thành công. Ảnh: CHQ

Bên cạnh đó, hai bên đã đề xuất một số định hướng hợp tác trong thời gian tới như: tăng cường trao đổi thông tin thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan, phối hợp kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, AI trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và mở rộng hợp tác đến các địa phương có chung đường biên giới, có nguy cơ cao về buôn lậu (Kế hoạch hành động chung chống buôn lậu giữa Hải quan Nam Ninh - Trung Quốc với Hải quan các khu vực VIII (Quảng Ninh), VI (Lạng Sơn), XVI (Cao Bằng, Tuyên Quang) - Việt Nam và giữa Hải quan Côn Minh - Trung Quốc và Hải quan các khu vực VII (Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên), XVI (Cao Bằng, Tuyên Quang) - Việt Nam).

Phát biểu tại hội nghị, ông Tôn Chí Kiệt – Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc – bày tỏ lời cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quan Việt Nam; đánh giá cao kết quả hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu trong những năm qua; bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào hiệu quả hợp tác giữa hai lực lượng hải quan; đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động nghiệp vụ, xây dựng lòng tin chiến lược và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên./.