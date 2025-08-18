Ngày 18/8: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành

Giá heo hơi hôm nay (18/8) tại nhiều tỉnh thành ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, dao động từ 56.000 - 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt heo tại hệ thống cửa hàng WinMart đồng loạt lặng sóng trong phiên sáng nay.

Giá heo hơi tại nhiều tỉnh thành hôm nay dao động từ 56.000 - 63.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi trong nước giảm rải rác

Tại miền Bắc, hai tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh giảm 1.000 đồng/kg, cùng về mức 58.000 đồng/kg. Các tỉnh như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh vẫn giữ giá 60.000 đồng/kg, trong khi Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn duy trì quanh 59.000 đồng/kg. Nhìn chung, miền Bắc đang giao dịch từ 56.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá gần như không biến động. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai giữ mức 56.000 - 57.000 đồng/kg. Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng ổn định lần lượt ở 56.000 và 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk đạt 59.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa giữ 60.000 đồng/kg. Mặt bằng chung dao động 56.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường ghi nhận một số điểm giảm nhẹ. Đồng Nai, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng hạ 1.000 đồng, về 62.000 đồng/kg. Các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. HCM, Lâm Đồng duy trì ở mức 62.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Cà Mau vẫn là địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 63.000 đồng/kg.

Như vậy, mức giá heo hơi hôm nay dao động 56.000 - 63.000 đồng/kg, cho thấy sự phân hóa theo từng vùng, nhưng nhìn chung có xu hướng giảm nhẹ so với những phiên trước.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Theo khảo sát mới nhất tại trang winmart.vn vào sáng ngày 18/8, giá thịt heo mát Meat Deli vẫn duy trì ở mức ổn định, được bày bán với giá dao động từ 119.922 - 163.122 đồng/kg và giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Theo đó, thịt heo xay đang có giá bán thấp nhất, niêm yết tại mức 119.922 đồng/kg. Nhỉnh hơn một chút là thịt nạc đùi heo và thịt nạc vai heo, lần lượt có giá 122.320 đồng/kg và 126.320 đồng/kg.

Tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền, giá thịt heo chưa ghi nhận điều chỉnh trong sáng nay. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, 89.000 đồng/kg là giá mỡ heo được ghi nhận thấp nhất trong các sản phẩm được khảo sát. Cao hơn là giá thịt nạc đùi heo 126.000 đồng/kg, sườn già heo 134.000 đồng/kg và nạc vai heo 136.000 đồng/kg./.