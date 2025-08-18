Giá cà phê tuần qua tăng kỷ lục từ 13.300 đến 13.600 đồng/kg so với tuần trước nằm ở mức 116.800 - 117.500 đồng/kg, chạm mức cao nhất hai tháng qua. Trong khi đó, giá tiêu giao dịch quanh mốc 141.000 - 143.000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng 13%, tương ứng từ 13.300 đến 13.600 đồng/kg so với tuần trước. Ảnh tư liệu

Giá cà phê chạm mức cao nhất hai tháng qua

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 116.800 - 117.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê có mức giá 117.300 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê giao dịch ở mốc 117.200 đồng/kg; Tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 116.800 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116.800 - 117.500 đồng/kg, tăng 13%, tương ứng từ 13.300 đến 13.600 đồng/kg so với tuần trước. Với mức tăng mạnh trong tuần qua, giá cà phê trong nước hiện đang đứng ở mức cao nhất trong 2,5 tháng trở lại đây.

Cụ thể, Đắk Nông và Đắk Lắk có mức tăng cao nhất 13.500 đồng/kg trong tuần qua. Tại Gia Lai, các đại lý điều chỉnh giá thu mua cà phê tăng 13.600 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng ghi nhận mức giá cà phê tăng thấp nhất 13.300 đồng/kg.

Giá cà phê Việt Nam tăng trở lại sau khi thị trường thế giới phục hồi, trong khi Indonesia ghi nhận nhu cầu cao do thiếu hụt nguồn dự trữ. Một thương nhân cho biết giá nội địa vẫn ổn định dù giá thế giới leo dốc.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.201 USD/tấn, tăng thêm 18% (640 USD/tấn) so với tuần trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 15,9% (557 USD/tấn), đạt 4.067 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 11% (34 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 343,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 10,5% (31,8 US cent/pound), đạt 334,2 US cent/pound.

Giá cà phê tuần qua đã tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong vòng hai tháng. Nguyên nhân chính đến từ hoạt động mua vào kỹ thuật và chốt lời ngắn hạn. Chỉ trong một tuần, giá Arabica đã tăng 10,4% và Robusta tăng tới 18%. Thời tiết khắc nghiệt với đợt sương giá tại Brazil, xuất khẩu sụt giảm và lượng tồn kho tại sàn ICE giảm thêm sức bật cho giá cà phê.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk hiện ở mức 143.000 đồng/kg; tại Gia Lai hiện ở mức 141.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 141.000 đồng/kg; tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Như vậy, tính chung cả tuần, giá tiêu tại Bình Phước không thay đổi so với tuần trước. Ngược lại, các địa phương khác đều tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá tiêu lên 143.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông, và 141.000 đồng/kg tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.208 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok ở mức 10.076 USD/tấn; Giá tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam ở mức 8.950 USD/tấn.

Tinh chung tuần qua, giá tiêu đen Indonesia tăng 61 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 85 USD/tấn so với tuần trước. Tương tự, giá tiêu đen ASTA Malaysia tuần qua tăng 150 USD/tấn, giá tiêu trắng Malaysia ASTA tăng 200 USD/tấn. Ngược lại, chỉ có giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 150 USD/tấn./.