Ngày 18/8: Đà lao dốc của giá dầu thế giới chưa thấy điểm dừng

Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận thêm một tuần trượt giá. Cụ thể, giá dầu Brent hôm nay (18/8) ở mốc 66,13 USD/thùng, giảm 1,48% (tương đương giảm 0,99 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 63,14 USD/thùng, giảm 1,81% (tương đương giảm 1,16 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận thêm một tuần trượt giá. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 18/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,13 USD/thùng, giảm 1,48% (tương đương giảm 0,99 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,14 USD/thùng, giảm 1,81% (tương đương giảm 1,16 USD/thùng).

Tuần vừa qua, trong 5 phiên giao dịch, giá dầu giảm 4 phiên và tăng một phiên duy nhất ngày 14/8. Tính chung cả tuần, giá dầu WTI giảm 1,7%, còn dầu Brent giảm ở mức 1,1%.

Dữ liệu kinh tế yếu hơn từ Trung Quốc đã gia tăng áp lực lên giá dầu, với mức tăng trưởng sản lượng của nhà máy đạt mức thấp nhất trong 8 tháng và doanh số bán lẻ mở rộng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 12, mặc dù sản lượng lọc dầu cao hơn. Xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc cũng tăng, cho thấy nhu cầu nhiên liệu trong nước thấp hơn.

Tuy nhiên, các dự báo trung hạn cho thấy giá dầu có thể giảm dần trong những tháng tới. Brent được nhận định có khả năng rơi xuống dưới ngưỡng 60 USD/thùng vào quý IV/2025 và thậm chí quanh 50 USD/thùng vào đầu năm 2026 nếu tình trạng dư cung tiếp tục kéo dài.

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu ngày càng tăng từ OPEC+ và khả năng lãi suất của Hoa Kỳ tăng cao đã góp phần vào tâm lý bi quan. Nhìn chung, các dự báo chỉ ra tình trạng dư thừa thị trường đến giữa năm 2026, duy trì áp lực giảm giá./.