(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách cho các dự án xanh, dự kiến trình trong tháng 12/2025. Dự thảo bổ sung quy định siết trục lợi chính sách và đổi mới phương thức hỗ trợ qua địa phương thay cho ngân hàng như trước.

Ngày 10/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Có cơ chế chống trục lợi ưu đãi lãi suất dự án xanh, đề xuất hỗ trợ qua địa phương. Ảnh minh hoạ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, một trong “bộ tứ trụ cột” về thể chế, nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết này đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có các cơ chế ưu đãi về tín dụng.

Tại Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17/5/2025 về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước xây dựng và trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại để triển khai các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, hoàn thành trong năm 2025.

Theo kế hoạch xây dựng Nghị định, dự kiến trong tháng 12, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định. Sau khi Nghị định được ban hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thương mại cho vay theo chính sách.

“Do Nghị định chủ yếu liên quan đến cơ chế hỗ trợ lãi suất, quá trình ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất, xác định đối tượng, thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và tổ chức triển khai của các cơ quan, nên Ngân hàng Nhà nước mong muốn các thành viên Tổ soạn thảo, các ngân hàng thương mại có ý kiến trao đổi, tham gia, góp ý để Ngân hàng Nhà nước có cơ sở hoàn thiện gửi xin ý kiến chính thức bằng văn bản đến các bộ, ngành, các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các địa phương, đảm bảo tiến độ thẩm định và trình Chính phủ ban hành theo kế hoạch” - Phó Thống đốc nêu rõ.

Theo lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ soạn thảo, Vụ chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định gồm 9 điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện được hỗ trợ lãi suất, thời hạn và mức lãi suất, nguồn vốn thực hiện, quy trình lập và quyết toán dự toán ngân sách, xử lý thu hồi số tiền đã hỗ trợ, tổ chức triển khai và hiệu lực thi hành.

Đặc biệt, để tránh trục lợi và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, dự thảo bổ sung quy định nếu khách hàng bị thu hồi xác nhận/không còn trong danh sách các dự án xanh, dự án tuần hoàn, dự án áp dụng khung ESG được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 01 lần sẽ không thực hiện hỗ trợ lãi suất trong suốt vòng đời dự án. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các thành viên Tổ soạn thảo có ý kiến thêm đối với quy định này.

Về thời gian thực hiện chính sách, một số thành viên tổ soạn thảo có ý kiến do đây là chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cần có thời gian thực hiện. Theo đó, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đề xuất, có thể căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, để quy định thời gian thực hiện chính sách đối với các khoản giải ngân đến hết năm 2030.

Về phương thức hỗ trợ, dự thảo đề xuất đổi mới theo hướng ngân sách nhà nước phân bổ qua địa phương, ủy ban nhân dân cấp xã sẽ trực tiếp hỗ trợ cho khách hàng đủ điều kiện thay vì thông qua ngân hàng thương mại như các chương trình trước đây./.