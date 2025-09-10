(TBTCO) - Theo báo cáo Kết nối hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương được Deloitte công bố ngày 10/9, Việt Nam là nước có sự phục hồi tốt của ngành hàng không giai đoạn 2019-2025. Việt Nam là nước hiếm hoi ghi nhận tăng thêm các cặp sân bay quốc tế, trái ngược với xu hướng suy giảm chung, qua đó khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của du lịch và vận tải hàng không.

Báo cáo Kết nối hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương do Deloitte độc lập xây dựng dựa trên dữ liệu hàng không do OAG cung cấp, phân tích cách các mạng lưới hàng không thương mại quốc tế và nội địa đã phát triển, cả về số lượng và chất lượng, trước và sau đại dịch Covid-19.

Việt Nam dẫn đầu phục hồi kết nối hàng không quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh minh họa

Đại dịch Covid-19 và quá trình phục hồi sau đó đã định hình lại sâu sắc mạng lưới vận tải hàng không ở châu Á - Thái Bình Dương. So với năm 2019, đây là khu vực duy nhất chứng kiến ​​sự thu hẹp mạng lưới hàng không quốc tế, trở nên biệt lập hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới.

Trước đại dịch, Đông Nam Á là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Từ năm 2013 đến năm 2019, Đông Nam Á chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng các cặp sân bay quốc tế tại một số thị trường trọng điểm. Thái Lan, Việt Nam và Campuchia là các nước dẫn đầu trong việc gia tăng điểm đến quốc tế.

Du lịch hàng không Đông Nam Á đã trải qua một sự phục hồi chậm và không đồng đều sau đại dịch Covid-19. Từ năm 2019 đến năm 2025, khu vực này đã ghi nhận giảm 188 cặp sân bay quốc tế, cho thấy mức độ ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch và sự phụ thuộc lớn của khu vực vào nhu cầu du lịch Đông Bắc Á, đặc biệt là từ Trung Quốc đại lục. Kết nối với Đông Bắc Á đã giảm mạnh 214 cặp sân bay, đảo ngược phần lớn mức tăng trưởng đã đạt được trong 6 năm trước đó.

Kết nối nội khối Đông Nam Á giảm nhẹ, giảm 6 cặp sân bay từ năm 2019 đến năm 2025, và các tuyến bay đến châu Âu giảm 14 cặp. Kết nối với Tây Nam Thái Bình Dương giảm 2 tuyến, trong khi châu Phi tăng nhẹ 1 tuyến. Ngược lại, có sự gia tăng nhỏ nhưng đáng kể về số lượng cặp sân bay đến Bắc Mỹ (+3), Trung Đông (+3), Trung Á (+10) và Nam Á (+29), báo hiệu sự đa dạng hóa dần dần các chiến lược mạng lưới.

Ở cấp độ thị trường, sự tương phản giữa xu hướng trước và sau đại dịch rất rõ rệt. Từ năm 2013 đến năm 2019, tất cả các thị trường lớn ở Đông Nam Á đều gia tăng kết nối quốc tế, dẫn đầu là Thái Lan (+162), Việt Nam (+98) và Campuchia (+65).

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2019-2025, kết nối quốc tế ở các nước như Thái Lan, Campuchia, Philippines và Myanmar chứng kiến​​ mức giảm lớn nhất. Thái Lan (–58), Campuchia (–52), Philippines (–23) và Myanmar (–23).

Ngược lại, Việt Nam, Lào, Singapore và Brunei cho thấy khả năng phục hồi hoặc ổn định tốt hơn, phản ánh quỹ đạo phục hồi cân bằng hơn. Trong đó, VIệt Nam tăng thêm 4 cặp sân bay quốc tế, dẫn đầu top các nước thể hiện sự phục hồi tốt về kết nối hàng không. Điều này cũng cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch tại Việt Nam.