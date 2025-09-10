Đảm bảo 100% đơn vị cấp xã chi lương trước ngày 15/9

(TBTCO) - Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trễ trong việc mở tài khoản và chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức tại cấp xã, Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Công điện số 12/CĐ-KBNN, yêu cầu toàn hệ thống tập trung cao độ, đảm bảo 100% đơn vị cấp xã hoàn tất chi trả lương qua KBNN trước ngày 15/9/2025.

Công điện được ban hành ngay sau phiên họp ngày 9/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính, trong bối cảnh cả nước đang triển khai sâu rộng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kèm theo yêu cầu cao về kỷ luật tài chính và hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.

Đoàn công tác Bộ Tài chính do Giám đốc KBNN Trần Quân làm trưởng đoàn làm việc tại Trung tâm hành chính phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Lạc

Theo thống kê của KBNN, tính đến ngày 9/9/2025, trong tổng số 55.965 đơn vị thuộc cấp xã dự kiến giao dịch qua hệ thống KBNN, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản (chiếm 0,85%) và 1.225 đơn vị chưa thực hiện chi lương (chiếm 2,33%).

Đây là những con số nhỏ về tỷ lệ, nhưng ảnh hưởng lớn về tác động thực tiễn bởi việc chậm chi trả lương không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, công chức mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin vào quá trình chuyển đổi mô hình hành chính tại địa phương.

Để đảm bảo tiến độ và quyền lợi cho người lao động tại cấp xã, Công điện đã yêu cầu Giám đốc các KBNN khu vực chỉ đạo quyết liệt các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức. “Mục tiêu là đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại KBNN trước ngày 15/9/2025” - Công điện của KBNN nêu rõ.

Công điện cũng lưu ý các đơn vị KBNN khu vực xử lý các trường hợp đặc biệt. Cụ thể, đối với các đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, KBNN khu vực cần phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Ngoài ra, Công điện cũng đề nghị KBNN các khu vực báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký sử dụng tài khoản và chi lương của các đơn vị cấp xã theo hướng dẫn tại Công văn số 9156/KBNN-CSPC ngày 5/8/2025 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Việc ban hành Công điện không chỉ thể hiện quyết tâm cao độ của hệ thống KBNN trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách, mà còn thể hiện trách nhiệm với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở - một lực lượng cán bộ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hành chính trong bối cảnh thay đổi mô hình quản lý.