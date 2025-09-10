Chốt thời hạn ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu, trước ngày 15/12/2025 phải ban hành hết các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15).

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với các bộ, ngành và doanh nghiệp về kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với các bộ ngành, doanh nghiệp về kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: Trần Mạnh

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc xây dựng kế hoạch triển khai Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, phân công và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành luật bảo đảm kịp thời, toàn diện, thống nhất, động bộ, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trong việc tiến hành triển khai thi hành luật trên phạm vi cả nước.

Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo cho biết, có 3 nghị định giao Bộ Tài chính chủ trì và 2 nghị định giao Bộ Nội vụ chủ trì.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 3 dự thảo nghị định, gồm: Nghị định quy định về giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định quy định một số nội dung về đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về 2 nghị định giao Bộ Nội vụ chủ trì, Bộ Nội vụ cũng sẽ thực hiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên tại doanh nghiệp theo quy định.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, lãnh đạo các doanh nghiệp và đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương đã góp ý đối với các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai thi hành luật; cơ chế tài chính; cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực đặc thù.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Mạnh

Đại diện các doanh nghiệp đồng thuận cao với nội dung đề xuất trong dự thảo các nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đại diện các doanh nghiệp, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được ban hành đã giải quyết, tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc. Doanh nghiệp kỳ vọng, các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật sẽ sớm được ban hành, tạo đủ không gian hoạt động, có cơ chế phù hợp với các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động đặc thù để các doanh nghiệp có thêm động lực phát triển mạnh mẽ, đi xa hơn nữa trong thời gian tới.

Trước ngày 30/10 phải hoàn thành 5 nghị định

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo các nghị định quy định chi tiết, nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải cố gắng hơn nữa để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính; đảm bảo "quét" hết nhiệm vụ, cơ chế, giải quyết tận gốc rễ từng vấn đề, phù hợp với đặc thù của từng tập đoàn, tổng công ty.

Cụ thể, đối với 5 nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo, Bộ Tài chính hoàn thành dự thảo, trình Chính phủ 3 nghị định được giao trước ngày 30/9/2025; Bộ Nội vụ hoàn thành, trình 2 dự thảo nghị định được giao trước ngày 30/10/2025.

Về kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, doanh nghiệp tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9.

Đối với việc xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nghị định về chế độ đặc thù cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quản lý doanh nghiệp sổ số; lưu ký và bù trừ chứng khoán), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Đối với các nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng tán thành đề xuất của các doanh nghiệp là xây dựng nghị định riêng phù hợp với đặc thù từng tập đoàn, tổng công ty.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Tài chính chủ trì; Bộ Tư pháp hỗ trợ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các doanh nghiệp để bắt tay "làm sớm, ban hành sớm", cố gắng trước ngày 15/12/2025 phải ban hành hết các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp để triển khai thực hiện./.