(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 3798/QĐ-BTC, công bố Thông tư 32/2021/TT-BTC cùng Thông tư 46/2021/TT-BTC liên quan đến bán cổ phần lần đầu, quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa; hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước khi chuyển đổi, tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/8/2025.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3798/QĐ-BTC công bố Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 và Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 tiếp tục có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.

Tại Điều 2 Quyết định số 3798/QĐ-BTC, Bộ Tài chính nêu rõ nguyên tắc áp dụng pháp luật. Theo đó, việc áp dụng Luật số 68/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. Trong trường hợp các văn bản có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn sẽ được ưu tiên áp dụng.

Theo quyết định này, Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 quy định chi tiết việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục, phương thức bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa; gắn đăng ký đấu giá cổ phần với đăng ký, lưu lý và đăng ký giao dịch cổ phần trúng đấu giá của các đối tượng thực hiện cổ phần hóa theo quy định. Thông tư cũng hướng dẫn quyết toán, xử lý số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

Giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư qua đấu giá là giá nhà đầu tư đặt mua tại cuộc đấu giá và được xác định và trúng đấu giá theo kết quả đấu giá quy định tại Thông tư này. Trường hợp bán cổ phần theo hình thức bảo lãnh phát hành thì giá bảo lãnh phát hành không thấp hơn giá khởi điểm được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

Căn cứ phương án cổ phần hóa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa triển khai phương án bán cổ phần lần đầu theo các phương thức đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

Còn Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Quá trình xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp không chấp hành đúng chế độ quy định, gây ra tổn thất hoặc thất thoát tài sản nhà nước thì tổ chức, cá nhân đó chịu trách nhiệm hành chính, bồi thường vật chất hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp tục áp dụng hai Thông tư này nhằm bảo đảm tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp lý trong giai đoạn chuyển tiếp, khi Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 (Luật số 68/2025/QH15) và các nghị định hướng dẫn đang được triển khai đồng bộ.

Bộ Tài chính giao các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành, trong đó có các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các doanh nghiệp nhà nước.

Để quy định chi tiết Luật số 68/2025/QH15, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tài chính chủ trì xây dựng 03 Nghị định; Bộ Nội vụ xây dựng 2 Nghị định theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025./.