(TBTCO) - Chiều ngày 10/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Toàn quyền, Phu quân cùng đoàn đại biểu Australia sang thăm cấp Nhà nước, đặc biệt ngay sau khi Việt Nam vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Toàn quyền Australia đến Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước; chúc mừng Australia về những thành tựu vững chắc trong phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội và phát huy vai trò, vị thế ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: Đức Thanh

Tại cuộc hội đàm, Toàn quyền Australia Sam Mostyn chia sẻ ấn tượng trước những phát triển vượt bậc của Việt Nam trong một thời gian ngắn; chúc mừng những thành tựu nổi bật Việt Nam đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc duy trì tăng trưởng GDP cao và phát triển kinh tế-xã hội.

Bà khẳng định, Australia luôn là đối tác tin cậy, bền vững của Việt Nam, luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các cải cách nhằm đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Tại hội đàm, hai bên cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 3/2024 là một bước tiến lịch sử, thể hiện sự tin cậy chiến lược cũng như quyết tâm mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

Các bộ, ngành hai bên đang triển khai đúng tiến độ Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027, đặc biệt là triển khai đều đặn các cơ chế tham vấn và đối thoại.

Việt Nam và Australia là các đối tác thương mại lớn của nhau với kim ngạch thương mại đạt trên 14 tỷ USD năm 2024, số lượng khách du lịch hai bên tăng đều qua các năm và hiện có 56 chuyến bay khứ hồi/tuần giữa hai nước. Các doanh nghiệp của Australia đã và đang được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam đã tích cực trở thành cầu nối để Australia tăng cường liên kết với khu vực Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Australia - ASEAN và hợp tác thực chất giữa Australia và Tiểu vùng Mekong.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đà trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và hợp tác giữa các địa phương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và ghi nhận hỗ trợ hiệu quả của Australia thông qua nhiều sáng kiến như Chương trình phát triển nguồn nhân lực, hợp tác thông qua Trung tâm Việt Nam - Australia đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng mô hình quản trị công hiệu quả và phát triển giáo dục quyền con người tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: Đức Thanh

Chủ tịch nước đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là đào tạo giáo viên, giảng viên, kết nối chương trình đào tạo giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, trường Đại học hàng đầu của hai nước.

Toàn quyền Australia đánh giá cao đóng góp quan trọng của cộng đồng khoảng 350.000 người Việt tại Australia, gần 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Australia; nhấn mạnh giao lưu nhân dân sâu sắc là nền tảng vững chắc của quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí triển khai mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp để tăng cường hợp tác kinh tế song phương, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư song phương trong những năm tới; gia tăng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thế mạnh của nhau.

Việt Nam mong đón luồng đầu tư mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp Australia trên cơ sở các sáng kiến kết nối kinh tế của Australia với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, nhà khoa học hai nước hợp tác xây dựng các dự án nghiên cứu chung, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ y sinh…