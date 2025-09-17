(TBTCO) - Ngày 17/9, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Đối thoại thường niên về hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia năm 2025. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird đồng chủ trì chương trình đối thoại.

Tham dự cuộc đối thoại có bà Robyn Mudie, Tổng vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Australia tại Canberra; đại diện các cán bộ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương có nhiều quan hệ hợp tác với Australia: Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược - Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Sơn La và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird đồng chủ trì chương trình đối thoại. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, trong nhiều năm qua, Australia là một trong những đối tác phát triển song phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hợp tác phát triển không chỉ là hỗ trợ tài chính hay kỹ thuật, mà còn là sự đồng hành lâu dài, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tăng cường năng lực và kiến tạo các giá trị bền vững cho cả hai phía. Trong mối quan hệ này, Bộ Tài chính đánh giá rất cao sự linh hoạt, hiệu quả và cam kết dài lâu của Australia đối với Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại cuộc đối thoại. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, định hướng hợp tác phát triển giữa hai nước sẽ tiếp tục gắn với các ưu tiên chiến lược của Việt Nam, bao gồm: chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; nâng cao năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị công; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực đang chịu nhiều tác động nặng nề.

Chính vì vậy, thông qua cuộc đối thoại, Thứ trưởng đề nghị hai bên cùng nhau chia sẻ thẳng thắn, trao đổi thực chất và đề xuất những cách tiếp cận mới, phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phát triển.

Đồng quan điểm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, cuộc đối thoại về hợp tác phát triển giữa 2 nước là dịp quan trọng để trao đổi thẳng thắn, chân thành nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo bà Gillian Bird, trong 50 năm qua, Australia là đối tác phát triển quan trọng, cung cấp hàng chục triệu USD, trong đó có những công trình giao thông trọng điểm; viện trợ vắc-xin hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19; hiện có khoảng 7.500 học viên, sinh viên Việt Nam theo học tại Australia thông qua các chương trình học bổng…

Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp và biến động nhanh chóng, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của nhiều nhà tài trợ quốc tế đang sụt giảm. Tuy nhiên, Australia vẫn duy trì cam kết bền vững, thể hiện sự tin tưởng khi tiếp tục gia tăng đầu tư cho Việt Nam. Australia hiện nằm trong nhóm 5 nhà cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam.

“Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đầy tham vọng. Trên hành trình đó, chúng tôi sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ, nhất là trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực lao động, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo”, bà Gillian Bird khẳng định.

Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa thích ứng, vừa hợp tác phát triển. Các chương trình phát triển dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, cũng như tăng cường vai trò, sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

"Thông qua cuộc đối thoại, chúng tôi mong muốn lắng nghe thêm về các ưu tiên, sự điều phối cũng như sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm các chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả hơn", Đại sứ Gillian Bird phát biểu.

Tại cuộc đối thoại, đại diện các chương trình đến từ Australia đã trình bày về kế hoạch Đối tác phát triển Australia - Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030 và các chương trình trọng tâm trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, các bên đã cùng trao đổi, chia sẻ đánh giá tổng quan về những khó khăn, vướng mắc để từ đó tìm ra những giải pháp tháo gỡ tình hình cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn sắp tới./.