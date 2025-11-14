Australia viện trợ thêm 800.000 AUD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

(TBTCO) - Đại sứ quán Australia tại Hà Nội ngày 13/11 cho biết, Australia sẽ đóng góp thêm 800.000 AUD (đô la Australia) viện trợ nhân đạo để hỗ trợ người dân ở miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão Fengshen (cơn bão số 12) và Kalmaegi (cơn bão số 13).

Khoản viện trợ này bổ sung cho khoản 3 triệu AUD đã được công bố trước đó để hỗ trợ người dân hồi phục sau bão Bualoi và Matmo.

Bão Kalmaegi đã làm 6 người thiệt mạng, sau nhiều tuần mưa lớn kỷ lục và lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung khiến 50 người thiệt mạng và phá hủy nhà cửa, cơ sở kinh doanh và sinh kế của người dân.

Thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra tại Gia Lai. Ảnh tư liệu

Khoản viện trợ thêm này sẽ được triển khai thông qua Đối tác Nhân đạo Australia AHP, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật, có thể tiếp cận sự hỗ trợ cần thiết.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird chia sẻ: “Là Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam, Australia đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Nam. Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương để đảm bảo hỗ trợ đến được với những người cần nhất. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt và bão gần đây tại miền Trung Việt Nam. Chúng tôi đang phối hợp với các đối tác để cung cấp hỗ trợ và giúp các cộng đồng phục hồi và tái thiết”.