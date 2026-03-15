Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cùng cử tri đi bầu cử tại phường Xuân Hòa

Theo ghi nhận của PV, không khí tại điểm bầu cử số 3, địa chỉ 125 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh diễn ra trang trọng, phấn khởi khi đông đảo cử tri đến từ sớm để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực bỏ phiếu đã rực rỡ cờ hoa, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo. Người dân xếp hàng trật tự, lần lượt thực hiện các bước nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và bỏ phiếu theo đúng quy định. Ảnh: Lạc Nguyên

Đáng chú ý, tại điểm bầu cử này có sự tham dự và thực hiện quyền công dân của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh. Việc các lãnh đạo cùng tham gia bầu cử với người dân đã góp phần tạo nên không khí trang trọng, thể hiện tinh thần dân chủ và sự gắn bó giữa lãnh đạo với cử tri.

Hai cử tri phường Xuân Hòa kiểm tra, niêm phong thùng phiếu trước giờ khai mạc bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 3 (125 Trương Định, TP. Hồ Chí Minh), bảo đảm quy trình bầu cử diễn ra công khai, minh bạch. Ảnh: Lạc Nguyên

Các đại biểu và cử tri phường Xuân Hòa trang nghiêm tham dự lễ khai mạc bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 3, mở đầu cho ngày hội toàn dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Lạc Nguyên

Đông đảo cử tri phường Xuân Hòa tham dự lễ khai mạc bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 3, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự trang nghiêm trong ngày hội toàn dân đi bầu cử. Ảnh: Lạc Nguyên

Cử tri Đinh Thế Dũng (75 tuổi, ngụ tại số 278A6, Khu phố 7, phường Xuân Hòa) cho biết, ông đã tham gia nhiều kỳ bầu cử trong cuộc đời, song vẫn cảm nhận rõ sự phấn khởi trong ngày hội của toàn dân.

“Tôi đi từ nhà lúc 6 giờ 15 để có mặt sớm tại điểm bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình. Không khí bầu cử năm nay rất phấn khởi, điểm bầu cử được trang trí đẹp và trang trọng" - ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng cũng bày tỏ mong muốn, các đại biểu sau khi trúng cử cần quan tâm nhiều hơn đến việc chỉnh trang bộ mặt đô thị, cải thiện môi trường sống, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.

“Tôi mong các đại biểu khi được cử tri tin tưởng bầu chọn sẽ mang những lời hứa của mình vào thực tế cuộc sống, góp phần xây dựng phường Xuân Hòa và TP.Hồ Chí Minh ngày càng phát triển tốt hơn" - ông Dũng nói.

Cử tri Đinh Thế Dũng - 75 tuổi, ngụ tại số 278A6, Khu phố 7, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lạc Nguyên

Cùng chung niềm phấn khởi, cử tri Võ Ánh Tuyết, phường Xuân Hòa, cho rằng không khí bầu cử năm nay rất trang trọng và ấm áp.

“Khi thấy các lãnh đạo cũng cùng tham gia bầu cử với người dân, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Điều đó thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lãnh đạo với nhân dân, tạo nên không khí rất dân chủ trong ngày bầu cử" - bà Tuyết chia sẻ.

Cử tri Võ Ánh Tuyết cùng người dân phường Xuân Hòa tham dự ngày bầu cử trong không khí phấn khởi. Trang phục áo dài đỏ mang hình quốc kỳ và nụ cười rạng rỡ của các cử tri góp phần tạo nên không khí trang trọng, ấm áp của ngày hội toàn dân đi bầu cử. Ảnh: Lạc Nguyên

Lực lượng Công an tham dự bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 3, phường Xuân Hoà, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội toàn dân. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân, từng lá phiếu được cử tri trân trọng gửi vào thùng phiếu, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng Phu nhân thực hiện quyền bỏ phiếu. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh bỏ phiếu. Ảnh: Lạc Nguyên