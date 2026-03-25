Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nga

Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3 (theo giờ địa phương), tại Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP.

Dư địa hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernychenko khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Dmitry Chernychenko cho biết, Nga có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác, đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực: năng lượng (dầu khí, than), sản phẩm nông nghiệp, giao thông (hàng không, đường biển, đường sắt), du lịch, đào tạo nguồn nhân lực; khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mà Nga là thành viên.

Bên cạnh đó, Nga hiện là một trong những nước có khách du lịch đến Việt Nam đông nhất. Phó Thủ tướng Dmitry Chernychenko cho rằng, hai nước cần mở ra những tuyến đường vận tải mới. Đặc biệt, Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, mà việc hai bên vừa ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam là một minh chứng.

Nhấn mạnh dư địa hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, Phó Thủ tướng Dmitry Chernychenko mong doanh nghiệp hai nước tiếp tục trao đổi, kết nối cơ hội, tìm hiểu đầu tư, góp phần củng cố, phát triển nền kinh tế 2 đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh và tăng cường hợp tác đầu tư

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Do đó, hai nước cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, đối thoại và chia sẻ.

Điểm lại quá trình quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga suốt hơn 75 năm qua, Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác hai nước là không có rào cản, không có giới hạn. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại thời gian qua liên tục phát triển và còn rất nhiều dư địa.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD. Nga hiện có 199 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 990 triệu USD, đứng thứ 26/147 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam; Việt Nam có 16 dự án tại Nga với tổng số vốn đăng ký đạt 1,6 tỷ USD.

Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm chính thức Nga lần này, Thủ tướng có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Nga và thăm, làm việc với nhiều cơ sở kinh tế - xã hội của Nga, nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện với Nga, trong đó đưa quan hệ kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, với các dự án cụ thể.

Thông tin về tình hình và định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, Việt Nam đang thực hiện hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Theo đó, Việt Nam ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên và đang tiếp tục triển khai quyết liệt các đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Qua đó, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thuận lợi, có hiệu quả cao.

Việt Nam đã có các nghị quyết chiến lược nhằm phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên, trong đó có các lĩnh vực mà Nga đang có thế mạnh như: dầu khí, điện hạt nhân, năng lượng sạch; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; y tế, giáo dục, đào tạo; hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông, hạ tầng xanh… Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, làm tốt hơn việc kết nối hai nền kinh tế, kết nối cộng đồng doanh nghiệp trên tinh thần "cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng làm, cùng hưởng; cùng chiến thắng, cùng phát triển".

Thủ tướng tin tưởng, trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp Việt Nam - Liên bang Nga, thời gian tới, doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều dự án hợp tác đầu tư cụ thể, khai thác tốt nhất tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi bên, góp phần vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga lên tầm cao mới, thiết thực, hiệu quả hơn và góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.