Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cử tri cả nước sẽ bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người có tài, có đức xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 15/3, ngay sau khi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã có cuộc chia sẻ với báo đài.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, vinh dự đến xã Hóc Môn trực tiếp bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử, Tổ bầu cử đã triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được phân công trong công tác bầu cử tiếp tục theo dõi sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, sự hưởng ứng, đồng thuận của cử tri cả nước, cuộc bầu cử nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Chia sẻ thông điệp tới cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI càng có ý nghĩa hơn vì đánh dấu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cử tri cả nước đi bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người có tài, có đức xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chia sẻ với báo đài, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cũng bày tỏ rất vui mừng, háo hức và phấn khởi trước không khí sôi nổi của ngày hội non sông được tổ chức tại địa phương.

Là người tham gia nhiều khóa Quốc hội cũng như HĐND, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cảm nhận rõ sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của các cơ quan dân cử. Quốc hội và HĐND ngày càng nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, đồng thời trở thành “trường học lớn” đối với những người có cơ hội tham gia.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng không phải ai cũng có cơ hội trở thành đại biểu. Dù vậy, việc tham gia các hoạt động trong quá trình chuẩn bị bầu cử, từ các hoạt động bên lề đến tiếp xúc cử tri, cũng đã mang lại nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu phục vụ cho công việc.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn cử tri thành phố tham gia bầu cử đông đủ để tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao nhất. Đồng thời, các đơn vị bầu cử cần nỗ lực bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân.