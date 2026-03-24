Đảng bộ Bộ Tài chính hưởng ứng "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2

(TBTCO) - Sáng ngày 24/3/2026, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026; quán triệt chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý I năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Thượng tá Đào Đình Thạo - Phó Chánh Văn phòng của Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đinh Thị Phong Lan - Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Hội nghị còn có sự tham dự của các đại biểu, đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và hơn 2.000 đồng chí đại diện Thường trực các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ, báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Đảng ủy Chính phủ, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, tổ Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Chính phủ.

Quang cảnh lễ phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026. Ảnh: Hiếu Công

Ngoài ra, hội nghị có lãnh đạo và cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo, tạp chí của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ; Thường trực Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ dự tại điểm cầu chính Đảng ủy Chính phủ và 122 điểm cầu các bộ, ngành thuộc Đảng bộ Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Tài chính tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Hiếu Công

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo) và 44 điểm cầu có hơn 600 đại biểu của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Do đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu mới cao hơn, đòi hỏi thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Các đảng ủy trực thuộc cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như phát động các phong trào thi đua tại từng đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026". Ảnh: Đức Minh

Đồng thời, cần quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Về nội dung chủ đề năm 2026, ngoài định hướng chung do Trung ương phát động là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ủy Chính phủ đã xác định mở rộng những nội dung chủ đề gắn với nhiệm vụ của Đảng bộ.

Đó là hưởng ứng các sáng kiến về giải pháp xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan báo chí, các đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia, nghiên cứu tổ chức cuộc thi ở cấp mình một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; cần phát huy hơn nữa phương châm đổi mới để đạt giải cao, đặc biệt là bám sát tính đặc thù của Đảng bộ Chính phủ trong lãnh đạo trực tiếp, toàn diện việc phát triển kinh tế trên toàn quốc.

Đảng bộ Chính phủ quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo

Cũng trong sáng 24/3, Đảng ủy Chính phủ tổ chức quán triệt Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Phong, quán triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nhằm kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội 14, ngày 19/3/2026, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành chương trình hành động số 09 để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của Đảng bộ.

Chương trình hành động không chỉ dừng lại ở việc quán triệt mà yêu cầu phải bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển và các đột phá chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Toàn Đảng bộ quán triệt nội dung thật cụ thể với phương châm "Sáu rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Kết quả thực hiện chương trình sẽ là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cấp ủy và người đứng đầu.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo). Ảnh: Đức Minh

Thứ hai là về các chỉ tiêu chủ yếu mang tính đột phá và nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gồm ba trụ cột chính:

Về chính trị tư tưởng: Tiếp tục đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo phương châm chủ động, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.

Về đạo đức và cán bộ: Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương; đột phá trong công tác cán bộ với việc nghiên cứu xây dựng hệ thống chấm điểm cán bộ trên nền tảng số và thực hiện cơ chế bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Về kiểm tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Chuyển đổi phương thức từ kiểm tra bị động sang chủ động dựa trên dữ liệu; xây dựng văn hóa liêm chính để cán bộ "không thể, không dám, không muốn và không cần" tham nhũng. Đặc biệt, Chính phủ sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong một số công tác xây dựng Đảng để nâng cao hiệu quả điều hành.

Thứ ba là về nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh với bốn nội dung then chốt:

Coi thể chế là "đột phá của đột phá", tập trung rà soát cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Tập trung chuyển dịch sang kinh tế tri thức, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính, ưu tiên các ngành mũi nhọn như bán dẫn, robot, năng lượng sạch và kinh tế biển.

Quyết tâm triển khai các dự án biểu tượng như đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, điện hạt nhân, các cảng hàng không quốc tế và hạ tầng số quốc gia hiện đại.

Kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền trên không gian mạng và phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ yêu cầu các đảng ủy trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết gắn với đặc thù của từng bộ, ngành.