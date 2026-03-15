Ngày hội bầu cử tại TP.Hồ Chí Minh: Hơn 13% cử tri đã tham gia bỏ phiếu sau 2 giờ khai mạc

(TBTCO) - Sáng 15/3, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 5.068 khu vực bỏ phiếu. Đến 9 giờ, tỷ lệ cử tri tham gia đạt 13,46%, nhiều khu vực bầu cử sớm đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu trong không khí phấn khởi, trật tự và an toàn.

Theo Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang trọng, nghiêm túc và đúng quy định vào lúc 6 giờ 45 phút sáng. Tại các điểm bỏ phiếu, các Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm tra thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri. Theo quy định, hai cử tri không phải là người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân tại khu vực đã được mời chứng kiến việc kiểm tra và niêm phong thùng phiếu, đảm bảo tính công khai, minh bạch của quá trình bầu cử.

Đúng 7 giờ sáng cùng ngày, cử tri tại 5.068 khu vực bỏ phiếu chính thức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tính đến 9 giờ, tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu trên toàn địa bàn thành phố đạt 13,46%. Đáng chú ý, tại bốn khu vực bầu cử sớm thuộc phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã đạt 100%. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với ngày hội dân chủ của đất nước.

Ủy ban Bầu cử Thành phố cho biết đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 168 xã, phường và đặc khu chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử. Công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng tiến trình. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận của người dân đối với cuộc bầu cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu, ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri đã đến tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi. Nhiều cử tri đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử cũng như chất lượng hồ sơ, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo ghi nhận, cử tri thành phố cho rằng công tác bầu cử lần này được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính dân chủ. Mỗi cử tri khi tham gia bỏ phiếu đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Công tác tuyên truyền bầu cử tại các địa phương được triển khai đa dạng, hiệu quả. Nhiều hình thức pano, áp phích, băng rôn, cùng hệ thống loa truyền thanh tại các điểm bầu cử được duy trì thường xuyên, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong nhân dân.

Trong ngày bầu cử, điều kiện thời tiết trên toàn địa bàn thành phố thuận lợi với nắng ráo, mát mẻ, tạo điều kiện để cử tri đến các điểm bỏ phiếu. Các tuyến đường trọng yếu thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc, bảo đảm việc di chuyển của cử tri an toàn và thuận tiện.

Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử như điện, Metronet, điện thoại, fax và internet được duy trì ổn định, không xảy ra sự cố gián đoạn, đáp ứng yêu cầu báo cáo và điều hành.

Về tình hình an ninh trật tự, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đều được bảo đảm ổn định. Các lực lượng chức năng duy trì ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh nếu phát sinh tình huống.

Bên cạnh đó, các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Các điểm bỏ phiếu được trang trí đúng quy định, bảo đảm mỹ quan. Thùng phiếu, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu cùng các trang thiết bị cần thiết đều được bố trí đầy đủ. Các Tổ bầu cử cũng phân công nhân sự thường trực tại khu vực thùng phiếu để hướng dẫn cử tri thực hiện việc bỏ phiếu đúng quy định và bảo vệ an toàn thùng phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh, công tác bầu cử trong buổi sáng ngày 15/3 diễn ra thuận lợi, đúng quy định và nhận được sự tham gia tích cực của cử tri trên toàn địa bàn.

