(TBTCO) - Với mỗi lá phiếu trên tay, cử tri đặc khu Trường Sa kỳ vọng các đại biểu trúng cử đảm bảo thực hiện lời hứa trong các chương trình hành động, đưa tiếng nói của cử tri lên nghị trường Quốc hội.

Cử tri ở điểm bỏ phiếu số 14, đặc khu Trường Sa bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026/2031. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với cả nước, hai điểm bỏ phiếu bầu cử còn lại tại đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã đồng loạt khai mạc lúc 6 giờ 15 phút ngày 15/3 trong sự trang nghiêm và xúc động. Giữa tiếng sóng biển, cán bộ, chiến sỹ và ngư dân đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại điểm bỏ phiếu số 14 ở Trường Sa và điểm bỏ phiếu số 01 (hội trường Lữ đoàn 146), cử tri đã có mặt từ sáng sớm. Sau khi nghe đại diện Tổ bầu cử phổ biến thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu, nguyên tắc, trình tự bầu, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và ngư dân đã vào các khu vực đăng ký, nhận phiếu để tiến hành bầu cử.

Với mỗi lá phiếu trên tay, cử tri đặc khu Trường Sa kỳ vọng các đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo thực hiện lời hứa trong các chương trình hành động, đưa tiếng nói của cử tri lên nghị trường Quốc hội, từ đó góp phần sửa đổi, bổ sung các chương trình, chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn; sớm xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cử tri kỳ vọng chú trọng đặc biệt đến việc xây dựng nền quốc phòng toàn quân, bảo vệ vững chắc biên giới biển đảo Tổ quốc; thực hiện hỗ trợ các hoạt động đánh bắt hải sản cho bà con ngư dân ở ngư trường Trường Sa.

Quang cảnh lễ khai mạc bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 14, đặc khu Trường Sa. Ảnh: TTXVN.

Tại điểm bỏ phiếu số 01, cử tri trẻ Trần Trung Hậu - Phòng Chính trị Lữ đoàn 146 cho biết, lá phiếu không chỉ khẳng định sự trưởng thành, vai trò trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào các đại biểu sẽ đại diện cho ý chí của bản thân trong các vấn đề xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chỉ huy đảo Trường Sa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Công tác chuẩn bị được thực hiện bài bản từ khâu rà soát nhân khẩu, niêm yết danh sách cử tri đến việc bảo đảm an ninh, mật thiết phối hợp cùng chính quyền địa phương.

Đặc biệt, tổ bầu cử số 14 đảo Trường Sa đã lồng ghép việc tuyên truyền Luật Bầu cử thường xuyên, sinh động thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, từ đó giúp mỗi chiến sỹ nắm vững tiêu chuẩn đại biểu để đưa ra quyết định sáng suốt của mình. Bên cạnh việc tổ chức ngày hội bầu cử công khai, minh bạch, đảo Trường Sa duy trì nghiêm ngặt chế độ trực chiến 24/24 giờ.

Trước đó, nhằm bảo đảm điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân đang làm ăn trên biển thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, 20/22 điểm bỏ phiếu của đặc khu Trường Sa đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm vào ngày 8/3/2026.

Trong ngày 15/3 sẽ có khoảng 1,6 triệu cử tri của 65 xã, phường, đặc khu của tỉnh Khánh Hòa đi bỏ phiếu bầu cử. Chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu tương ứng 1.123 tổ bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử, công tác tổng hợp kết quả, biên bản kiểm phiếu cho tất cả các địa phương ở cơ sở.

Cử tri tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành bầu 12 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ danh sách 20 ứng cử viên được giới thiệu; bầu 67 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ 108 đại biểu ứng cử; bầu 1.392 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường từ 2.317 người ứng cử./.