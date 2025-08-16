Kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho thấy, EVNFinance mắc hàng loạt vi phạm trong quản trị, điều hành, cấp tín dụng và bị phạt 635 triệu đồng với 3 hành vi. Trong đó, doanh nghiệp có mức độ tập trung tín dụng cao, cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện vay vốn.

Ngày 15/8, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố thông báo kết luận thanh tra Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance). Trước đó, ngày 8/8, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Kết luận thanh tra số 55/KLTT-TTNH5 đối với EVNFinance.

Hàng loạt vi phạm trong điều hành và cấp tín dụng

Thông báo nêu rõ, trong thời kỳ thanh tra, EVNFinance đảm bảo đủ số lượng nhân sự làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại điều lệ. Tổng Giám đốc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ EVNFinance.

Mạng lưới hoạt động gồm trụ sở chính và 2 chi nhánh. Công ty đã ban hành đầy đủ các quy định nội bộ hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của mình. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đã lãnh đạo và chỉ đạo để công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch, tăng trưởng tín dụng và kết quả kinh doanh đều tăng qua các năm.

Thanh tra EVNFinance lộ loạt sai phạm khi tín dụng dồn nhóm khách lớn, cho vay "vượt rào". Ảnh: T.L.

"Tổng giám đốc (trong thời kỳ thanh tra) thực hiện quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của tổ chức tín dụng chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, để xảy ra tồn tại, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng" - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thông báo nêu rõ những vi phạm, tồn tại của EVNFinance về hoạt động quản trị, điều hành và quản lý rủi ro.

Theo đó, Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc ban hành một số quy định nội bộ chưa đúng thẩm quyền theo Điều 23 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN về hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; chưa thực hiện hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc, dẫn đến phát sinh vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Ban Kiểm soát chưa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát tuân thủ pháp luật và Điều lệ; chưa phát hiện kịp thời vi phạm trong quản trị, điều hành và hoạt động cấp tín dụng.

Tổng Giám đốc ban hành một số văn bản quy định nội bộ về tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng xử lý rủi ro chưa đúng thẩm quyền.

EVNFinance gửi công văn thay đổi thông tin người chịu trách nhiệm về phòng chống rửa tiền chậm 12 ngày so với quy định tại điểm đ khoản 10 Điều 5 Thông tư số 09/2023/TT-ΝΗΝΝ.

Đáng chú ý, thông báo nêu rõ tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng nội bảng khi cấp tín dụng tập trung vào các khách hàng lớn tiềm ẩn rủi ro, nhóm khách hàng và hoạt động xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro.

"Kết quả kiểm tra đối với nhóm khách hàng lớn cho thấy, EVNFinance có mức độ tập trung tín dụng cao. Việc cấp tín dụng đối với các khách hàng có một số vi phạm, tồn tại về cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện vay vốn" - thông báo nêu rõ.

Cùng với đó, vi phạm về thẩm định và quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; hồ sơ vay vốn; thời hạn vay vốn; nhận tài sản bảo đảm; phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định; cho vay bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật... Kết luận thanh tra EVN Finance đã đưa ra một số cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay đối với khách hàng.

Xử phạt với ba hành vi

Để xảy ra các tồn tại, sai phạm trên, theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Về chủ quan, một số cá nhân và bộ phận chưa chấp hành đúng quy định nội bộ; công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát và kiểm toán nội bộ chưa hiệu quả, để xảy ra các vi phạm.

"Tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trực tiếp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung đối với các vi phạm, tồn tại, phát hiện qua thanh tra" - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ.

Kết quả kiểm tra đối với nhóm khách hàng lớn cho thấy, EVNFinance có mức độ tập trung tín dụng cao. Ảnh minh hoạ.

Chánh Thanh tra đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 57/QĐ-XPHC ngày 5/6/2025 với tổng số tiền phạt 635 triệu đồng đối với 3 hành vi: (1) Cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện; (2) Phân loại tài sản có sai quy định; (3) Cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ sai quy định. Ngày 6/6/2025, EVNFinance đã nộp đầy đủ số tiền phạt.

Chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng nếu xảy ra rủi ro mất vốn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu EVNFinance thực hiện 5 kiến nghị chung và 27 kiến nghị cụ thể, bao gồm: xây dựng kế hoạch khắc phục, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng nếu xảy ra rủi ro mất vốn, tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan. Thời gian thực hiện kiến nghị từ 1 - 12 tháng kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra.

Được biết, EVNFinance được thành lập theo Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102806367 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 26/12/2023.

Trụ sở công ty hiện đặt tại tầng 14, 15 và 16, Tháp B, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (cũ), thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Mai Danh Hiền - Tổng Giám đốc.

Mạng lưới EVNFinance gồm trụ sở chính và 2 chi nhánh tại Đà Nẵng và TP. Chí Minh. Tổng số cán bộ, nhân viên toàn hệ thống tính đến ngày 30/9/2024 là 291 người.

Lợi nhuận trước thuế của EVNFinance trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 598 tỷ đồng, tương đương 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm (960 tỷ đồng). Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản đạt 69.555 tỷ đồng, tăng mạnh 17% so với đầu năm, quy mô tài sản mở rộng chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng.

Về cơ cấu cổ đông lớn sở hữu từ 1% vốn điều lệ, hiện chỉ có một thành viên duy nhất là Chứng khoán VIX, nắm giữ 31,6 triệu cổ phần, tương ứng 4,16% vốn và không ghi nhận số liệu về người có liên quan. Ngoài ra, EVNFinance có mối quan hệ mật thiết với Quản lý quỹ Amber (Amber Capital) và Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Amber Capital Holdings (công ty mẹ của Amber Capital) và EVNFinance đều là cổ đông lớn tại Chứng khoán Nhất Việt - doanh nghiệp vốn là thành viên của Amber Capital Holdings và được tập đoàn này mua lại từ năm 2017./.