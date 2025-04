Chi nhánh EVNFinance lộ sai sót về cho vay sau thanh tra

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã ck: NAB) có tổng tài sản gần 263.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm 2025. Hoạt động tín dụng đạt gần 178.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 204.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng (tương ứng tăng 21,52% so với cùng kỳ năm 2024).