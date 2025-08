Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2025 - 2030: Vững tin cất cánh cùng đất nước

(TBTCO) - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, nhưng Đảng bộ Agribank đã đoàn kết, quyết tâm, tập trung trí tuệ, nguồn lực, triển khai hiệu quả các giải pháp, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Đảng bộ Agribank.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… cùng 288 đại biểu đại diện cho trên 24.500 đảng viên tại 211 tổ chức đảng trực thuộc, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ Agribank tham dự Đại hội.

Khẳng định đậm nét định chế tài chính hàng đầu đất nước

Báo cáo tại Đại hội, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, chặng đường 5 năm vừa qua là một giai đoạn đặc biệt quan trọng và đầy ý nghĩa trong lịch sử phát triển của Đảng bộ Agribank.

Với 2 lần tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từ cấp ủy địa phương, Agribank đã thành công xây dựng mô hình đảng bộ toàn ngân hàng - một bước tiến lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới. Toàn Đảng bộ Agribank với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ đã lãnh đạo hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, khẳng định đậm nét vai trò hạt nhân chính trị của một định chế tài chính hàng đầu đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Agribank

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Agribank đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, từng bước sắp xếp lại tổ chức, mạng lưới theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh. Agribank đã nghiêm túc thực thi các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sớm phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Kết quả, các chỉ tiêu về tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ, lợi nhuận đều tăng trưởng và đạt mức cao nhất trong lịch sử 37 năm phát triển. Năng lực tài chính được củng cố mạnh mẽ, vốn điều lệ được cấp bổ sung 20.600 tỷ đồng và tăng lên mức 51.667 tỷ đồng, tạo điều kiện để Agribank mở rộng kinh doanh bền vững, đảm bảo các tỷ lệ an toàn và tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và hệ thống Agribank đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước; 5 năm liên tiếp đứng trong Top 10 doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam; xếp hạng tín nhiệm “Ba2” bởi Moody’s Ratings và “BB+” bởi Fitch Ratings (mức cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam)…

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu ngân hàng số”, đồng thời kịp thời ban hành Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xem đây là nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược.

Công tác hiện đại hóa công nghệ thông tin đạt được nhiều kết quả tích cực; hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, cải thiện năng lực xử lý giao dịch. Agribank đã cung cấp trên 200 sản phẩm dịch vụ, phát triển nhiều tiện ích mới, tỷ lệ giao dịch tự động và qua kênh số đạt khoảng 95%; doanh thu từ kênh số chiếm 40% tổng thu dịch vụ; tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ số đạt khoảng 47%.

Agribank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc xanh hóa hoạt động, thúc đẩy “tín dụng xanh”, “nông nghiệp sạch” và đã ban hành Bộ tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), thể hiện cam kết mạnh mẽ với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, Agribank luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng và xã hội thông qua việc tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… Agribank ghi dấu ấn “Ngân hàng vì cộng đồng” với 2.650 tỷ đồng (2020 - 2025) dành cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, đồng hành vì biển đảo quê hương...

Hiệu quả kinh doanh, uy tín thương hiệu, thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt; Agribank tiếp tục giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực tam nông, đồng thời góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của đất nước.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của Agribank vượt 2,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, trong nhiều năm là Ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,85 triệu tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2020; huy động vốn đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, chủ lực trong lĩnh vực tam nông

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, những thành tích mà Đảng bộ và toàn hệ thống Agribank đã đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai bài bản, nề nếp, đúng quy định. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, thực chất trong toàn đảng bộ. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận và lãnh đạo đoàn thể được chú trọng và triển khai hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định. Các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Agribank

“Những thành tựu đạt được của Đảng bộ Agribank trong nhiệm kỳ vừa qua là rất đáng tự hào, đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và toàn hệ thống với tư duy, tầm nhìn chiến lược và khát vọng cống hiến cùng truyền thống tốt đẹp hơn 37 năm xây dựng, phát triển, sẽ thực hiện thành công những mục tiêu đề ra, xây dựng ngân hàng Agribank đa năng, hiện đại và chuyên nghiệp, giữ vững vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ XI xác định mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2025 - 2030 là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng Agribank là định chế tài chính hàng đầu, giữ vai trò trụ cột, chủ lực trong lĩnh vực tam nông, góp phần đưa khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển phồn thịnh; thúc đẩy chiến lược tài chính toàn diện, tiên phong trong phát triển xanh, bền vững và cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi số”.

Thay mặt Đảng bộ Agribank, ông Tô Huy Vũ đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng; đồng thời cam kết Agribank sẽ nghiêm túc quán triệt và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với phát triển văn hóa doanh nghiệp; hiện đại hóa theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong thực hiện các chính sách lớn về "tam nông", tài chính toàn diện và chuyển đổi xanh; chủ động chuẩn bị sẵn sàng cho tiến trình cổ phần hóa, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 30 đồng chí. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 10 đồng chí. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với 21 đại biểu chính thức, 04 đại biểu dự khuyết./.