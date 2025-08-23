Chứng khoán tuần qua: Thị trường chững lại trên đỉnh, VN-Index vẫn giữ nhịp tăng tuần thứ 3 liên tiếp

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (18/8 - 22/8) biến động mạnh khi cung chốt lời gia tăng áp lực. Chỉ số VN Index hình thành đỉnh mới trong ngày thứ Năm trước khi giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

VN-Index tăng điểm tuần thứ 3 liên tiếp

Tuần giao dịch đầy sóng gió trôi qua, dường như muốn để lại thông điệp mạnh mẽ rằng đầu tư không dành cho người nóng vội. Thị trường xuất phát với hai ngày giao dịch đầu tiên tương đối êm đẹp trên nền thanh khoản sụt giảm. Bình yên chưa được bao lâu, lượng cung ồ ạt trào ra thị trường trong phiên giao dịch sau đó khiến VN-Index phải lấp gap tăng tại vùng giá 1.620 điểm trước khi lực cầu kịp lấy lại thế trận, mở lại “chuyến tàu lượn” và kéo chỉ số về ngưỡng giá xanh với biên độ dao động lên tới hơn 50 điểm.

Phiên đáo hạn phái sinh sau đó chứng kiến sự bứt phá của hàng loạt mã cổ phiếu ngành Ngân hàng và với sự đồng hành từ các cổ phiếu nhóm VN30, thị trường áp sát mốc 1.700 điểm mà không chút do dự. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, diễn biến kịch tính kéo dài cho tới ngày giao dịch cuối cùng trong tuần khi VN-Index yếu đi rõ rệt và chính cú “quay xe” đã khiến nhóm VN30 trở thành nhân vật chính, đẩy chỉ số rơi tự do hơn 42 điểm và gần như xóa bỏ toàn bộ thành quả đã gây dựng từ đầu tuần.

Kỷ lục về thanh khoản lại một lần nữa được mở ra khi khối lượng khớp lệnh bình quân tuần tăng +75,1% so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa tuần giao dịch 18/8 – 22/08/2025, VN-Index đóng cửa ở mức 1.645,47 điểm, tăng 15,47 điểm (+0,95%).

Thị trường có tuần tăng điểm tích cực là nhờ công lao của nhóm ngân hàng khi độ mở bao trùm bởi sắc đỏ với chỉ 3/21 nhóm ngành tăng điểm. Ngân hàng (+4,87%), bất động sản (+1,70%) và dầu khí (+0,15%) là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm mạnh trong tuần này. Ở chiều ngược lại, thép (-7,18%), phân bón (-6,39%) và xây dựng (-5,56%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần.

Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực, áp lực bán gia tăng mạnh, thanh khoản đột biến trên hầu hết các nhóm mã như thủy sản, thép, phân bón, hóa chất, bảo hiểm, công nghệ, viễn thông, chứng khoán, dệt may, xây dựng... ngoại trừ một số nhóm mã vẫn tăng giá so với tuần trước là ngân hàng, dầu khí.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có tuần giảm điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index có tuần giảm -9,86 điểm, kết tuần tại 272,48 điểm, tương ứng mức giảm -3,49% so với tuần trước. Còn chỉ số UPCoM-Index giảm -0,35 điểm để đóng cửa tại 109,26 điểm.

Tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp của thị trường dù cho có những gian nan với thanh khoản khớp lệnh bình quân đạt mức kỷ lục, +75,1% so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến phiên giao dịch cuối tuần, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 1.997 triệu cổ phiếu (+9,23%), tương đương giá trị đạt 56.415 tỷ đồng (+8,68%).

Nhà đầu tư nước ngoài có tuần bán ròng mạnh với giá trị tại thời điểm kết thúc phiên tuần đạt -7,691 tỷ đồng. SSI +281 tỷ đồng, PDR +238 tỷ đồng, GMD +198 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VPB -1,752 tỷ đồng, HPG -1,601 tỷ đồng, FPT -592 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn

Theo các chuyên gia của Công ty chứng khoán Kiến thiết (CSI), tín hiệu tiêu cực đã xuất hiện trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index đóng cửa giảm điểm với thanh khoản gia tăng mạnh, khối lượng khớp lệnh bùng nổ so với mức bình quân 20 phiên. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã không còn thể hiện sức mạnh vượt trội nâng đỡ thị trường như trong các phiên trước đó, phần lớn các cổ phiếu đã quay đầu giảm điểm, thậm chí nhiều mã còn giảm sàn khiến thị trường giảm điểm khá mạnh. Đóng cửa có biên độ giảm sâu đi kèm với đó là thanh khoản dâng cao cho thấy tín hiệu tăng điểm trước đó đã bị bẻ gãy và khả năng cao áp lực bán sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới.

Sau giai đoạn tăng mạnh, áp lực bán sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới. Ảnh: T.L

Còn SHS Research cho rằng, VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh của nhịp tăng nóng, luân chuyển, đầu cơ trên hầu hết các nhóm ngành. Kết thúc giai đoạn gia tăng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn mạnh. VN30 chịu áp lực bán mạnh ở vùng 1.880 điểm, VN-Index chịu áp lực bán quanh vùng 1.700 điểm. Với những diễn biến này, VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm.

““Đỉnh cao và vực sâu" để nhấn mạnh cảnh báo về vùng rủi ro, vùng đỉnh của nhiều mã, cũng như hiện tượng đầu cơ gia tăng mạnh. Khuyến nghị nhà đầu tư theo sát diễn biến thị trường, các vị thế đầu cơ, cơ cấu nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu. Sau giai đoạn tăng nóng, chịu áp lực bán mạnh, các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm. Thị trường sẽ giao dịch chậm lại, thanh khoản suy giảm dần sau khi liên tiếp duy trì trên 50 ngàn tỷ đồng trong những tuần qua. Thị trường sẽ trở lại các yếu tố định giá cơ bản và dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quí III sắp đến sau giai đoạn tăng nóng. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, nhóm phân tích SHS nhận định./.