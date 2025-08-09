Chứng khoán tuần qua: Thanh khoản xấp xỉ mức kỷ lục, VN-Index áp sát mốc 1.600 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (4/8 - 8/8) tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng nể khi khi sắc xanh ngập tràn trên bảng điện tử suốt cả năm phiên. Ở vùng giá đỉnh mọi thời đại, mặc dù phải trải qua những cơn rung lắc giữ dội khó lường, “chuyến tàu” VN-Index lại tiếp tục cho thấy sức vượt gió rẽ sóng mãnh liệt khi đóng nến tuần cao nhất từ trước đến nay.

VN-Index có tuần tăng 6%

Trong tuần giao dịch vừa qua, lực cầu chiếm thế thượng phong trong hầu hết các phiên giao dịch, chỉ duy nhất phiên giao dịch hôm thứ Ba khiến giới đầu tư được phen hú vía khi rất nhiều mã cổ phiếu từ sắc tím quay trở về ngưỡng giá tham chiếu hoặc đỏ điểm. Sau đó, đà tăng điểm được duy trì với sự đồng thuận tới từ cả nhóm bluechip cùng nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy dòng tiền gia nhập ngày càng mạnh khi chỉ số liên tục chinh phục các mốc giá đỉnh.

Sắc xanh lan tỏa toàn thị trường khi tâm lý giao dịch được cởi trói và hình thành cây nến tuần Marubozu tăng điểm rất tích cực. Kỷ lục về điểm số được xô đổ và thanh khoản khớp lệnh cũng chỉ kém -4,5% so với tuần trước và cao hơn tới +75,5% so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 4/8 – 8/08, VN-Index ở mức 1,584.95 điểm, tăng 89,74 điểm (+6,00%).

Tuần giao dịch hiếm hoi chứng kiến 21/21 nhóm ngành đều ghi nhận sắc xanh rất tích cực. Dẫn đầu đoàn là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất bao gồm: Phân bón (+14,51%), thép (+10,70%) và bất động sản (+8,67%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, không có bất cứ ngành nào chịu áp lực điều chỉnh trong tuần qua.

Độ rộng thị trường nghiên về tích cực, luân chuyển và tăng giá tốt ở các nhóm ngành, mã chưa tăng nhiều, tích lũy tốt. Nổi bật ở nhóm thép, xây dựng, phân bón, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, bất động sản, tài chính...

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index có tuần tăng +7,53 điểm, kết tuần tại 272,46 điểm, tương ứng mức tăng +2,84% so với tuần trước. Còn chỉ số UPCoM-Index tăng +2,08 điểm để đóng cửa tại 108,54 điểm.

Đạt kỷ lục về số điểm đóng cửa, không những thế thanh khoản khớp lệnh bình quân dù thấp hơn -4,5% so với tuần trước nhưng cao hơn tới +75,5% so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 1.825 triệu cổ phiếu (-3,85%), tương đương giá trị đạt 50.706 tỷ đồng (+3,96%)

Nhà đầu tư nước ngoài có tuần bán ròng rất mạnh với giá trị tại thời điểm kết thúc tuần đạt -12.849 tỷ đồng. HPG +1.228 tỷ đồng, VPB +674 tỷ đồng, STB +464 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -12.427 tỷ đồng, FPT -1.533 tỷ đồng, SSI -387 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Dòng tiền luân chuyển, "nước lên thuyền lên"

Theo các chuyên giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), với 5 phiên tăng liên tiếp giúp VN-Index có tuần giao dịch rực rỡ, tăng mạnh (+6,0%), đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới với khối lượng khớp lệnh tuần ở mức cao, vượt (+75,5%) so với mức bình quân 20 tuần. Tuần tăng điểm vừa qua đã bẻ gãy tín hiệu điều chỉnh của tuần giảm (-2,35%) trước đó và cho thấy xu hướng tăng điểm vẫn đang hoàn toàn áp đảo.

“Tuy vậy nhìn trên biểu đồ ngày, đà tăng đang có tín hiệu yếu đi trong 2 phiên giao dịch cuối tuần với 2 mẫu hình nến đảo chiều liên tiếp cho thấy nhịp tăng có chiều hướng chững lại và không loại trừ khả năng sẽ có nhịp chỉnh trong các phiên của tuần tới. Vì vậy chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mở vị thế mua đuổi mới và tiếp tục ưu tiên tỷ trọng tiền mặt cao”, nhóm phân tích CSI nhận định.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng. Ảnh: T.L

Trong khi đó, SHS Research đánh giá, xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.537 điểm, giá cao nhất năm 2022, hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm. Kháng cự gần nhất của VN-Index quanh 1.585 điểm, tương ứng giá cao nhất ngày 5/08/2025. Với động lực vẫn duy trì khá mạnh mẽ hiện nay khi VN-Index đã vượt lên đỉnh lịch sử năm 2022. VN-Index đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm.

“Xu hướng thị trường vẫn tăng trưởng sau khi VN-Index vượt đỉnh giá lịch sử năm 2022. Thị trường giao dịch sôi động với dòng tiền luân chuyển trong bối cảnh "nước lên thuyền lên" khi VN-Index tiếp nối VN30 vượt đỉnh lịch sử. Tuy nhiên bắt đầu phân hóa mạnh. Các mã đã tăng mạnh trước, bắt đầu có tình trạng hết hạn mức cho vay, không hấp dẫn thêm dòng tiền gia tăng, có diễn biến giá yếu kém hơn. Trong khi các mã vẫn chưa tăng nhiều, thu hút được dòng tiền gia tăng, có diễn biến giá tích cực khi kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Đây là diễn biến mà các vị thế đầu cơ ngắn hạn cần phải lưu ý trong bối cảnh hiện nay, để kiểm soát các vị thế ngắn hạn, cũng như luân chuyển dòng tiền hợp lý, khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, các chuyên gia SHS nhận định./.