Chứng khoán tuần qua: Tăng mạnh, VN-Index có tuần liên tiếp vượt đỉnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (11/8 - 15/8) duy trì giao dịch tích cực với thanh khoản gia tăng. VN-Index tăng điểm trong 4 phiên liên tiếp, vượt lên mốc tâm lý 1.600 điểm, hướng đến vùng giá 1.660 điểm và chịu áp lực bán, điều chỉnh trong phiên cuối tuần.

VN-Index vượt và giữ trên mốc 1.600 điểm

Thị trường chứng khoán tuần qua (11/8 - 15/8) duy trì đà tăng mạnh tương tự như tuần kế trước. Chỉ số VN-Index có 4 phiên tăng tốt trong tuần và chỉ duy nhất giảm điểm trong phiên cuối tuần do áp lực chốt lời khá mạnh xuất hiện vào phiên chiều.

Khác với một số dự báo trước đó, thị trường có thể xuất hiện rung lắc khi VN-Index tìm lại mốc 1.600 điểm, nhưng điều đó đã không xảy ra. VN-Index tăng ngay từ phiên đầu tuần và duy trì đà tăng khi thị trường nhận được sự bứt phá từ nhóm ngân hàng nhờ tin tức tích cực về tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại Thông tư 23/2025/TT-NHNN được ban hành.

Áp lực chốt lời tưởng chừng cũng sẽ xuất hiện khi VN-Index tiến tới mốc kháng cự trên mới tại 1.620 điểm. Tuy nhiên, chỉ số lại dễ dàng vượt qua mốc này khi dòng tiền vẫn rất mạnh và tìm đến nhiều mã ngành như chứng khoán, ngân hàng và các mã có câu chuyện riêng. Thị trường chỉ xuất hiện áp lực chốt lời khi VN-Index tiến tới ngưỡng 1.660 điểm tại phiên cuối tuần, dù rằng mức giảm điểm không quá lớn.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.630 điểm, tăng +45,05 điểm (+2,84%) so với tuần trước.

Tuần tăng điểm tích cực, tuy nhiên thị trường phân hóa ở mức tương đối khi độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh với 12/21 nhóm ngành tăng điểm. Bảo hiểm (+11,95%), chứng khoán (+7,03%) và xây dựng (+5,37%) là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất tuần. Ở chiều ngược lại, nhựa (-3,75%), hóa chất (-3,05%) và dệt may (-2,41%) là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần.

Về nhóm ngành, độ rộng thị trường phân hóa, luân chuyển tốt. Nổi bật ở nhóm bảo hiểm sau thời gian tích lũy tốt, chứng khoán khi thanh khoản ở mức cao, ngân hàng với thông tin tích cực, dầu khí... Trong khi chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm công nghệ, hóa chất, dệt may, thủy sản, hay nhóm bất động sản chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index có tuần tăng +9,88 điểm, kết tuần tại 282,34 điểm, tương ứng mức tăng +3,63% so với tuần trước. Còn chỉ số UPCoM-Index tăng +1,07 điểm để đóng cửa tại 109,61 điểm.

Tuần tăng điểm thứ hai và liên tiếp những mốc điểm kỷ lục bị phá vỡ với thanh khoản khớp lệnh bình quân tuần tăng +69% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân phiên trên sàn HOSE đạt 1.828 triệu cổ phiếu (+0,16%), tương đương giá trị đạt 51.907 tỷ đồng/phiên (+2,37%).

Nhà đầu tư nước ngoài có tuần bán ròng mạnh tới giá trị tại thời điểm kết thúc phiên tuần đạt -8,217 tỷ đồng. CMG +189 tỷ đồng, VIX +187 tỷ đồng, VJC +168 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -2,254 tỷ đồng, HPG -1,542 tỷ đồng, MBB -613 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Áp lực chốt lời tăng nhưng chưa rõ xu thế đảo chiều

Tuần qua, tâm lý thị trường cũng được hưởng lợi từ diễn biến quốc tế. Nhiều chỉ số lớn tại châu Á duy trì đà tăng, trong khi thông tin vĩ mô trong nước tích cực giúp củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tuy vậy, phiên điều chỉnh cuối tuần cho thấy lực bán đã xuất hiện khi thị trường tăng dài và mạnh suốt thời gian qua.

Theo SHS Research đánh giá, tuần qua thị trường được nâng đỡ bởi ba yếu tố chính. Thứ nhất, thanh khoản cải thiện rõ rệt với dòng tiền tăng cả về quy mô và phạm vi, đặc biệt tập trung ở nhóm dẫn dắt. Thứ hai, yếu tố vĩ mô tích cực từ dự thảo nghị định hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với ưu đãi thuế – được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế và thị trường vốn. Thứ ba, sự đồng thuận tăng điểm từ nhiều thị trường chứng khoán lớn tại châu Á đã củng cố tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong nước.

Các chuyên giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng, xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có 2 tuần tăng điểm liên tiếp, song biên độ tăng điểm của tuần qua có chiều hướng chững lại khi đà tăng bị thu hẹp bởi phiên giảm điểm cuối tuần. Dù xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế trên biểu đồ tuần, song tín hiệu bán đã manh nha xuất hiện trong phiên giảm cuối tuần nên cần hạn chế hơn trong vị thế mua mới.

“Chúng tôi nhận thấy dù tín hiệu tăng điểm vẫn đang áp đảo, nhưng đà tăng đã yếu đi trong tuần qua và khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp chỉnh trong các phiên của tuần tới. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội mở vị thế mua bắt đáy tại các phiên giảm của tuần sau, tiếp tục duy trì thế thế tiền mặt lớn hơn. Kiên nhẫn chờ đợi vùng tích lũy cân bằng mới quay lại vị thế mua ròng mới”, nhóm phân tích CSI nhận định.

Trên nền tâm lý thận trọng này, xu hướng thị trường nhìn chung vẫn duy trì đà tăng sau khi VN-Index vượt vùng đỉnh giữa năm 2022. Ảnh: T.L

SHS Research nhận định, xu hướng thị trường nhìn chung vẫn duy trì đà tăng sau khi VN-Index vượt vùng đỉnh giữa năm 2022. Tuy nhiên, VN30 đang tiến sát mốc 1.800 điểm – vùng giá rất nhạy cảm, tương ứng mức tăng khoảng 60% so với đáy tháng 4/2024. Lịch sử chưa từng ghi nhận nhịp tăng liên tục nào của VN-Index hay VN30 với biên độ mạnh như vậy mà không trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể. Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến, rà soát danh mục, cân nhắc chốt các mã suy yếu và kiểm soát tỷ trọng ngắn hạn. Việc luân chuyển dòng tiền hợp lý sẽ giúp bảo toàn thành quả trong bối cảnh xu hướng tăng vẫn còn, nhưng rủi ro điều chỉnh đang lớn dần.

Về kỹ thuật, VN-Index vẫn đang duy trì trên mốc hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.565 điểm. Vùng 1.650 điểm hiện là rào cản lớn, còn VN30 đang chạm vùng kháng cự 1.800 - 1.830 điểm. Do đó, kịch bản vượt thành công vùng 1.650 - 1.665 điểm có thể mở ra dư địa tăng mới lên 1.680 - 1.700 điểm. Ngược lại, nếu lực bán tại vùng giá cao chiếm ưu thế, thị trường có thể bước vào một nhịp điều chỉnh kỹ thuật, giúp giải tỏa áp lực và tạo nền tảng cho sóng tăng bền vững hơn./.