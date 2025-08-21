SHB cùng đất nước kiến tạo “Niềm tin số”

(TBTCO) - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB - ông Đỗ Quang Vinh cùng hơn 300 KOL và các nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng góp mặt tại Hội nghị KOL toàn quốc cùng nhau kiến tạo bản đồ niềm tin số quốc gia.

Vừa qua, Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025) do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu, đại diện từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

KOL và sứ mệnh dẫn dắt niềm tin số

Với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Hội nghị hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Tham dự sự kiện, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB - ông Đỗ Quang Vinh đã có bài tham luận về chủ đề “KOL cá nhân và tổ chức - sứ mệnh dẫn dắt niềm tin và khát vọng vươn mình của dân tộc”.

Vừa đóng vai trò là nhà quản trị của SHB, vừa là KOL được một bộ phận công chúng lắng nghe trên không gian số, tham luận của ông Đỗ Quang Vinh hướng đến việc biến ảnh hưởng thành tác động, xây dựng không gian số minh bạch, lành mạnh và kiến tạo liên minh niềm tin số, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB tham luận tại Hội nghị. Ảnh: SHB.

"Từ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tôi nhận ra rằng thông điệp chỉ bền khi đi cùng với hành động. Công chúng không chỉ tìm mỹ từ; họ tìm sự chân thực và kết quả có thể kiểm chứng. Là thế hệ trẻ, giữ vai trò quản trị doanh nghiệp và góc nhìn từ người lan tỏa trên mạng xã hội, tôi thấy được tiềm năng của sự hợp tác giữa doanh nghiệp và KOL để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp" - ông Đỗ Quang Vinh cho biết.

Xuyên suốt 32 năm phát triển, SHB kiên tâm đồng hành cùng đất nước, người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ phát triển để trở nên lớn mạnh hơn mỗi ngày, SHB nhận thức được trách nhiệm của một tổ chức tài chính trong việc kết nối và lan tỏa những giá trị cho cộng đồng, từ kinh tế, tài chính đến văn hóa và đời sống.

Với tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, mỗi hoạt động của SHB đều để lại dấu ấn đóng góp vào sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước. Tinh thần đó trở thành một nét văn hóa, được phát huy qua mỗi thế hệ cán bộ nhân viên SHB. Là thế hệ lãnh đạo trẻ của SHB, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Quang Vinh không chỉ tiếp nối những giá trị tốt đẹp của SHB, mà còn cộng hưởng với vai trò cá nhân trên không gian số, để không ngừng lan tỏa, tạo nên những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người theo dõi.

Doanh nghiệp cũng đóng vai trò như KOL

Tại sự kiện, bài tham luận của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh cũng đề cập về mối liên kết, tác động hai chiều giữa doanh nghiệp với cán bộ nhân viên, cổ đông, đối tác, cơ quan quản lý… Không gian số cũng trở thành nơi để doanh nghiệp lan tỏa những sản phẩm tiện ích, những giá trị nhân văn tới cộng đồng, góp phần xây dựng kinh tế.

Ở chiều ngược lại, không gian số cũng là kênh lắng nghe hiệu quả những tín hiệu từ khách hàng, cổ đông… giúp doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng trải nghiệm và đổi mới sản phẩm. Như vậy, doanh nghiệp cũng có thể đóng vai trò như KOL, cùng với người lao động, cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà quản lý, cộng đồng kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng niềm tin vững chắc trong xã hội.

Ông Đỗ Quang Vinh trở thành thành viên của Liên minh “Niềm tin số”, góp phần xây dựng những kết nối bền vững. Ảnh: SHB.

Để xây dựng không gian số minh bạch, lành mạnh và phát triển vì cộng đồng, rất cần đến trách nhiệm của các bên doanh nghiệp, cá nhân KOLs và công chúng nói chung. Việc xây dựng và củng cố mối liên kết bền vững này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển tích cực của không gian số, loại bỏ những tác động tiêu cực, hướng tới phát triển đất nước theo hướng hiện đại, linh hoạt và có chiều sâu.

Tại sự kiện, Liên minh “Niềm tin số” đã được thành lập, tập hợp các KOL cùng cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí nhằm chung tay chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến, quảng cáo kém minh bạch và lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn trong cộng đồng. Liên minh sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các bên nhằm thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong các hoạt động trên không gian mạng.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB cũng trở thành thành viên tích cực của Liên minh “Niềm tin số”, góp phần xây dựng những kết nối bền vững, hướng tới sự phát triển bền vững của SHB nói riêng và đất nước nói chung. Đây đồng thời thể hiện trách nhiệm của SHB với quá trình số hóa và phát triển của đất nước, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Không ngừng khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu, những sản phẩm dịch vụ của SHB luôn mang đến thông điệp về sự vững vàng, uy tín và trách nhiệm. SHB luôn bám sát các quyết sách, định hướng của Đảng, Nhà nước, trở thành đối tác tài chính tin cậy của doanh nghiệp, người dân trong mỗi bước phát triển. Tiêu biểu là các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp SME, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ, các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số… theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân.

SHB là một trong những ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất cả nước, và thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội. Với triết lý “Phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội”; nhiều năm qua, SHB đã không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ những người nghèo, người yếu thế trong xã hội; hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh Covid; xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại nhiều tỉnh miền núi, biên giới…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, SHB đã trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng; cùng Bộ Công an triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên khắp các tỉnh thành, bao gồm việc xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu; 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi, tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như: Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên…