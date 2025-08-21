Thanh tra vạch sai phạm tại SmartNet, vốn điều lệ "phình to" nhưng không thực

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra hàng loạt vi phạm tại SmartNet, trong đó, không đảm bảo duy trì giá trị thực của vốn điều lệ; bổ nhiệm nhân sự chưa đúng quy định. Doanh nghiệp từng “phình to” vốn điều lệ bất thường, nay sắp dừng hoạt động ví SmartPay, một sản phẩm chủ lực từ ngày 31/8 tới đây.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực vừa thông báo kết luận thanh tra Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Mạng Lưới Thông Minh (SmartNet). Trước đó, thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTRA ngày 22/5/2025 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 về việc thanh tra SmartNet, ngày 12/8, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 21/KL-TTRA về thanh tra công ty này.

Thanh tra đưa ra 28 kiến nghị, yêu cầu chấn chỉnh vi phạm

Thông báo của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực ghi nhận một số ưu điểm và một số tồn tại, vi phạm của Công ty SmartNet.

Về ưu điểm, theo cơ quan thanh của Ngân hàng Nhà nước, trong thời kỳ thanh tra, Công ty SmartNet cố gắng thúc đẩy doanh số giao dịch thông qua các hoạt động khuyến mại; phối hợp với các đơn vị chấp nhận thanh toán, các ngân hàng liên kết triển khai các chương trình hấp dẫn khách hàng trên diện rộng, từ các trang thương mại điện tử đến việc thanh toán các hóa đơn dịch vụ như điện, nước, điện thoại, học phí, mua thẻ cào điện thoại...

Ảnh chụp màn hình website của SmartPay. Ảnh: T.L.

Đối với việc phát triển, quản lý các đơn vị chấp nhận thanh toán, Công ty SmartNet cố gắng duy trì mạng lưới hợp tác với các đơn vị chấp nhận thanh toán, thực hiện cải tiến công nghệ thông tin để tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Không duy trì giá trị thực vốn điều lệ, nhân sự bổ nhiệm trái quy định "Bên cạnh các hành vi vi phạm hành chính, Công ty SmartNet còn một số tồn tại liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; không đảm bảo duy trì giá trị thực của vốn điều lệ; bổ nhiệm nhân sự chưa đúng quy định; một số quy định nội bộ chưa được cập nhật; chưa thực hiện lưu trữ đầy đủ dữ liệu theo quy định về sao lưu dự phòng..." - thông báo kết luận thanh tra nêu rõ.

Về hạn chế, kết luận thanh tra chỉ rõ, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SmartNet về 04 hành vi vi phạm hành chính nhưng không nêu cụ thể các hành vi vi phạm.

Về trách nhiệm, cơ quan Thanh tra xác định Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty SmartNet trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung đối với vi phạm, tồn tại được phát hiện qua thanh tra. Các cá nhân có liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại cụ thể.

Về kiến nghị biện pháp xử lý, cơ quan thanh tra cho biết kết luận thanh tra có 28 kiến nghị, trong đó có yêu cầu công ty tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, tồn tại đối với từng nội dung được nêu tại kết luận thanh tra.

Vốn điều lệ “phình to” bất thường, SmartNet sắp "khai tử" Ví SmartPay

Trên trang chủ của công ty, Smart Net được giới thiệu thành lập vào tháng 1/2015, chuyên giới thiệu, tư vấn sản phẩm tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân và bảo hiểm. Ngày 30/1/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 30 GP-NHNN cho Smart Net.

Theo đó, công ty được phép cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ ví điện tử và hiện sở hữu Ví SmartPay.

Nhiều ví điện tử khác gánh lỗ hàng trăm tỷ mỗi năm trong cuộc đua "đốt tiền". Ảnh minh hoạ.

Đến giữa tháng 6/2022, công ty bất ngờ nâng vốn điều lệ "khủng" từ 50 tỷ đồng lên 865 tỷ đồng, sau khi xuất hiện cổ đông lớn là bà Đỗ Thu Quỳnh góp tới 855 tỷ đồng. Đầu năm 2023, trong danh sách cổ đông của công ty, xuất hiện thêm hai cổ đông ngoại, trong đó có Forysiak Marek Eugene, sở hữu tổng cộng gần 12% cổ phần. Trong lần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2024, công ty ghi nhận vốn điều lệ trên 1.130 tỷ đồng.

Tuy nhiên, được biết, ứng dụng Ví SmartPay sắp chính thức ngừng toàn bộ hoạt động từ ngày 31/08 tới đây, bao gồm các tính năng: nạp tiền vào ví, thanh toán, chuyển/rút tiền và tất cả các dịch vụ liên quan khác.

Công ty khuyến cáo khách hàng còn số dư trong Ví SmartPay, để tiếp tục sử dụng các dịch vụ ví điện tử, có thể cân nhắc chuyển sang ứng dụng Shop SmartPay.

Bên cạnh đó, Smart Net hỗ trợ kết nối giữa khách hàng, đơn vị chấp nhận thanh toán với ngân hàng, cũng như hỗ trợ cho các sản phẩm tài chính của ngân hàng. Bên cạnh lĩnh vực chính là hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Smart Net còn là đối tác chiến lược của công ty tài chính tiêu dùng có thị phần lớn nhất thị trường, giúp giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân và bảo hiểm.

Về tình hình kinh doanh, giống như nhiều công ty đứng sau ví điện tử khác trên thị trường, Smart Net gánh lỗ hàng trăm tỷ mỗi năm. Tính chung giai đoạn 2019 - 2023, công ty lỗ luỹ kế hơn 1.400 tỷ đồng.

Công ty SmartNet được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/01/2015, với vốn điều lệ vỏn vẹn 10 tỷ đồng và thay đổi lần thứ 21 ngày 31/3/2024. Trụ sở chính của Công ty SmartNet đặt tại Tầng 16, Tòa nhà E-town Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là ông Lee Yen San - Tổng Giám đốc. Tại thời điểm 30/4/2025, Công ty có 17 phòng nghiệp vụ với tổng số cán bộ, công nhân viên là 127 người./.