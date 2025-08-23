Tỷ giá USD hôm nay (23/8): Ngân hàng Nhà nước tăng cao kỷ lục, thế giới giảm mạnh

Sáng sớm ngày 23/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.298 VND/USD USD, tăng 25 VND lên mức cao kỷ lục. So với cuối tháng 7, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 70 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,90%, hiện ở mức 97,73.

Đồng USD thế giới hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.084 VND/USD - 26.512 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.130 - 26.520 VND/USD, giảm 16 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.130 VND 26.520 VND Vietinbank 25.970 VND 26.510 VND BIDV 26.220 VND 26.562 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.908 VND - 30.846 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.762 VND 31.331 VND Vietinbank 29.710 VND 31.420 VND BIDV 30.186 VND 31.398 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170.96 VND 181.82 VND Vietinbank 172.96 VND 182.66 VND BIDV 174.63 VND 182.21 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 23/8/2025 không đổi ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.563 - 26.648 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,73, giảm 0,90.

Đồng USD giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell chỉ ra khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của ngân hàng trung ương vào tháng 9. Các nhà đầu tư coi đó là tín hiệu “bật đèn xanh” để mua vào các tài sản rủi ro, với kỳ vọng ngân hàng trung ương sẵn sàng cắt giảm lãi suất.

Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Chủ tịch Fed tại hội nghị chuyên đề kinh tế ở Jackson Hole, Wyoming, ông Powell ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 nhưng không đưa ra cam kết chắc chắn.

Bài phát biểu tại Jackson Hole diễn ra sau báo cáo việc làm yếu kém trong tháng 7 cùng với các điều chỉnh giảm mạnh đối với số liệu trước đó, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất từ mức hiện tại 4,25% - 4,5% trong năm nay. Tuy nhiên, phát biểu của ông Powell đã khiến đồng USD giảm mạnh do lo ngại về triển vọng tăng trưởng chậm lại, cùng với những băn khoăn về tính độc lập của Fed góp phần thúc đẩy đà bán tháo. Lãi suất thấp hơn có thể khiến đồng USD kém hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư, vốn có thể tìm kiếm lợi suất tốt hơn từ các đồng tiền khác, làm suy giảm nhu cầu đối với đồng bạc xanh.

“Chênh lệch lãi suất đang gây bất lợi cho đồng USD”, Karl Schamotta, Giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay, nhận định, đồng thời cho biết các nhà giao dịch đang định vị để tìm kiếm “cơ hội tăng giá bất đối xứng bên ngoài nước Mỹ”.

Đồng Euro tăng 0,97%, lên 1,1717 USD. So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm 1,1%, xuống 146,74 Yên Nhật./.