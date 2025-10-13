(TBTCO) - Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thủy sản Việt Nam vươn mình”.

Chiều 13/10, Hội Thủy sản Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam (Vinafis Expo 2026).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng thư ký Hội Thủy sản Việt Nam cho biết, Vinafis Expo 2026 là triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản đầu tiên của Việt Nam do Hội Thủy sản Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đây là triển lãm bao trùm và duy nhất bao quát toàn ngành thủy sản Việt Nam từ khâu giống, thức ăn thủy sản, thốc chữa bện, ché phẩm xử lý môi trường, công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, công nghệ, kỹ thuật, thiết bị khai thác, máy tàu và thiết bị hàng hải, công nghệ chế biến thủy sản đến logistics thủy sản.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng thư ký Hội Thủy sản Việt Nam cho biết, sự kiện diễn ra từ ngày 28 - 30/4/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thủy sản Việt Nam vươn mình”.

Sự kiện mang đến diễn đàn kết nối, quảng bá thương hiệu và sản phẩm, hợp tác và trao đổi giữa các nhà sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức và đối tác quốc tế trong lĩnh vực thủy sản. Hội chợ đánh dấu bước chuyển biến quan trọng của ngành thủy sản Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.

Các đại biểu ấn nút ra mắt Website Vinafis Expo 2026.

Sự kiện sẽ quy tụ hơn 200 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trưng bày những sản phẩm, công nghệ mới và dịch vụ trong nhiều lĩnh vực như: Nuôi trồng, khai thác, chế biến, giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, logistics và thương mại. Đặc biệt, 40% đơn vị tham gia Vinafis Expo 2026 đến từ các nước như: Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Điều này khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của thủy sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, Lễ hội thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản sẽ được tổ chức vào chiều 27/4/2026, có sự tham gia của các đoàn quốc tế đến từ ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hoạt động này mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống nghề cá, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển nghề cá bền vững.

Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ tổ chức lễ trao Giải thưởng “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam - VINAFIS AWARD” cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thủy sản tiêu biểu, có sản phẩm đạt chuẩn chất lượng cao, thân thiện môi trường và mang lại giá trị kinh tế - xã hội thiết thực./.