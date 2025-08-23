(TBTCO) - Ngày 23/8, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB). Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng trong việc đưa vào vận hành một công trình hạ tầng chiến lược, mà còn là biểu tượng khát vọng đổi mới sáng tạo của địa phương.

Việc TP. Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động tòa nhà trung tâm khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời là một bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Được định vị là "ngôi nhà chung", hạt nhân kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi thử nghiệm các chính sách mới… Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh có quy mô gần 17.000m2, vận hành theo mô hình hợp tác công - tư, hướng tới cung cấp dịch vụ "một cửa" cho cộng đồng khởi nghiệp.

Cụ thể, từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian chung dành cho các chương trình do nhà nước quản lý, nơi ươm mầm tài năng và lan tỏa các chính sách hỗ trợ. Từ tầng 4 đến tầng 7 là khu vực hội tụ các nguồn lực xã hội, gồm các tổ chức ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước trực tiếp đầu tư, hỗ trợ các ''startup''.

Công trình này được kỳ vọng sẽ là "cầu nối" giữa tri thức, sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp", và ở giai đoạn 2 sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất cũng như các chính sách nhằm thu hút nguồn lực trong và ngoài nước về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Việc ký kết hợp tác với loạt đối tác hàng đầu mở ra cơ hội phát triển mạnh cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn.

Một điểm nhấn quan trọng tại sự kiện là Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, SIHUB với các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước. Sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc kiến tạo môi trường hợp tác cởi mở, thu hút và phát huy hiệu quả các nguồn lực tinh hoa nhằm phát triển hệ sinh thái đối mới sáng tạo.

Với tầm nhìn chiến lược và những bước đi cụ thể, việc khánh thành Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ là ''bệ phóng" vững chắc, nuôi dưỡng văn hóa "dám nghĩ, dám làm", qua đó khẳng định vị thế, từng bước đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và quốc tế.