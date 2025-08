(TBTCO) - Bộ Công thương thông tin về đàm phán thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) thực hiện thí điểm bán xăng sinh học E10... là những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. Bộ Công thương thông tin về đàm phán thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cụ thể, chiều 1/8, Bộ Công thương cho biết, rạng sáng 1/8/2025 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

2. Phiên giao dịch ngày 28/7 với mức tăng mạnh (26,29 điểm), VN-Index đã lập kỷ lục mới 1.557,42 điểm. Sau khi lập đỉnh lịch sử, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư dường như đã được cởi bỏ hoàn toàn. Dòng tiền đổ vào thị trường tăng vọt, giúp các chỉ số tiếp tục bứt phá lên vùng giá cao mới mà không gặp nhiều lực cản.

3. Chiều 31/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 đối với các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Động thái điều chỉnh được thực hiện trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

4. Từ ngày 1/8, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) thực hiện thí điểm bán xăng sinh học E10 tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Sau giai đoạn thí điểm, PVOIL sẽ tiếp tục nâng cấp, chuyển đổi và phát triển điểm bán xăng E10; sẵn sàng thực hiện lộ trình sử dụng xăng E10 từ ngày 1/1/2026.

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. CTCP hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa xuất bán thành công những lô dầu Diesel (DO) đầu tiên sang Lào. Cụ thể, BSR đã tổ chức xuất bán 420m³ dầu DO cho Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào (PVOIL Lào) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Những chuyến dầu DO này sau khi được nhận từ nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ lên đường vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi để đưa sang tiêu thụ tại thị trường Lào. Dự kiến, thời gian vận chuyển lô hàng sẽ mất khoảng 3 - 4 ngày.

6. HDBank vừa ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 215 triệu USD với ba tổ chức tài chính quốc tế gồm: Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Định chế Tài chính Phát triển Canada (FinDev Canada) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Nguồn vốn này sẽ được HDBank phân bổ cho các lĩnh vực có tác động tích cực đến cộng đồng và nền kinh tế, bao gồm: tài trợ các dự án xanh, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cũng như các nhóm khách hàng thu nhập thấp thông qua các chương trình tín dụng nhà ở xã hội.

7. TP. Hồ Chí Minh có thêm 27 tuyến xe buýt điện. Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đã công bố 35 tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động trên địa bàn thành phố từ ngày 1/8; trong đó có 27 tuyến xe buýt thuần điện EV, 8 tuyến xe buýt dầu diesel. Từ 1/8, khi đưa vào hoạt động thêm 443 xe buýt điện trên 27 tuyến, số lượng xe buýt điện hoạt động trên địa bàn thành phố là 613 xe, chiếm 26,2% đoàn phương tiện.

Xe bus điện lưu thông trong khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

8. Ngày 29/7, tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất ray đường sắt 10.000 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian từ quý III/2025 đến quý II/2026. Thi công xây dựng cơ bản, hoàn thành đưa vào khai thác quý III/2026 đến quý III/2028.