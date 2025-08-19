Ngày 19/8: Giá cao su ở các thị trường chính đồng loạt giảm

Giá cao su ở các thị trường chính hôm nay (19/8) đồng loạt giảm nhẹ. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.

Giá cao su trong nước hôm nay ổn định.

Thị trường thế giới

Mở cửa phiên giao dịch 19/8, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 18 Nhân dân tệ về mức 14.742 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 0,7% (0,47 Baht) về mức 70,58 Baht/kg.

Trong khi đó, giá cao su trên sàn OSE - Nhật Bản giảm 0,9% (3 Yên) về mức 325 Yên/kg.

Tại Nhật Bản, Tập đoàn Yokohama Rubber (YRC) vừa nâng triển vọng kinh doanh cả năm 2025, sau khi ghi nhận kết quả kỷ lục trong sáu tháng đầu năm, theo European Rubber Journal.

Theo dự báo mới, doanh thu cả năm của YRC sẽ đạt 1.23 tỷ yên (khoảng 7,1 tỷ Euro), tăng so với ước tính 1.22 tỷ Yên hồi tháng 2 và cao hơn 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận kinh doanh dự kiến đạt 153 tỷ Yên, vượt xa mức dự báo 138 tỷ Yên trước đó và tăng 13,9% so với năm trước.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 387 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 417 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 393 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Tương tự, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg./.