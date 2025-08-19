(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 137/CĐ-TTg về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẵn sàng cho ngày khánh thành 19/8/2025. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ điện: Các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư thành ủy, tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) vào ngày 19/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có 3 công điện chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành và phát sóng trực tiếp trên VTV1.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Tại các điểm cầu chính của 34 tỉnh, thành phố phân công các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ hoặc đồng chí Thứ trưởng là Ủy viên Trung ương Đảng dự, chỉ đạo và 1 đồng chí lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành lĩnh vực tham dự để theo dõi, hỗ trợ buổi lễ (chi tiết như phụ lục kèm theo).

2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự, chỉ đạo tại các điểm cầu chính trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Chính phủ và phân công các đồng chí lãnh đạo địa phương dự, chỉ đạo tại các điểm cầu còn lại; trên cơ sở điều kiện cụ thể của địa phương chỉ đạo tổ chức buổi Lễ khánh thành, khởi công bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn tạo khí thế, động lực lan tỏa trong nhân dân./.