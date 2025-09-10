Bãi bỏ quy định cũ về thẩm định dự thảo giá đất

(TBTCO) - Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận vừa ký ban hành Thông tư số 89/2025/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 8/9/2025 liên quan đến việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT.

Được biết, Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT là thông tư liên tịch ký giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 22/6/2016 hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất.

Việc bãi bỏ Thông 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT để đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Giá, Luật Đất đai và một số Nghị định có liên quan cũng như phù hợp với Nghị định hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính mới sau hợp nhất.

Dưới đây là toàn văn quy định của Thông tư số 89/2025/TT-BTC.