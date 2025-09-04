Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ý còn dư địa rất lớn

(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Ý vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục phát triển.

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến thương mại Ý (ITA) và Liên đoàn Công nghiệp toàn quốc Ý (Confindustria) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ý.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng, ông Valentino Valentini - Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất Italia, đại diện các bộ, ngành, Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, cùng hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và gần 100 doanh nghiệp Ý.

Hợp tác Việt- Ý đạt nhiều kết quả tích cực

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam - Ý lên một tầm cao mới với trụ cột là hợp tác đầu tư - thương mại theo hướng hiệu quả, thực chất, toàn diện hơn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, quan hệ Việt Nam - Ý đến nay hội tụ 4 điểm tương đồng, có tính bổ trợ hiệu quả cho nhau. Đó là: là đối tác tin cậy; có nền kinh tế bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau; có tình cảm ấm áp, chân thành; có chung khát vọng hòa bình vươn lên mạnh mẽ.

Việt Nam và Ý gắn bó bởi những giá trị văn hóa, lịch sử và khát vọng chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013, quan hệ song phương giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, trở thành một trong những hình mẫu cho hợp tác khu vực.

Ý hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh EU. Trong 7 tháng năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ý đạt 3,1 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024. Về kim ngạch nhập khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Về hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư Ý hiện có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD, đứng thứ 32 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam đã đầu tư 1 dự án tại Ý với tổng vốn đầu tư gần 700.000 USD.

Chính phủ quyết liệt mở ra các “không gian hợp tác mới”

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng chia sẻ tới đông đảo doanh nghiệp Ý về những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới và những định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt hoàn thiện hơn nữa thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” để khơi thông mạnh mẽ mọi nguồn lực cho phát triển, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống. Đồng thời khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam là những động lực trọng tâm.

Tại Diễn đàn, doanh nghiệp Việt Nam và Ý sẽ kết nối và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác trong 4 lĩnh vực tiềm năng là: Máy móc cơ khí và công nghệ nông nghiệp; Chuyển đổi năng lượng và kinh tế tuần hoàn; Cơ sở hạ tầng và giao thông; Công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là những lĩnh vực trọng tâm với nhiều tiềm năng giúp tạo sự đột phá trong hợp tác đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, xứng đáng với quan hệ đặc biệt ngày càng phát triển giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, với “bộ tứ trụ cột” sẽ tạo xung lực phát triển mạnh mẽ cho giai đoạn mới. Trong đó, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để tái cấu trúc nền kinh tế; Hội nhập quốc tế chủ động hiệu quả trong tình hình mới; Xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc gia.

Ngoài ra, Chính phủ cũng xác định tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là trọng tâm của trọng tâm để phục vụ cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Đây là những quyết sách mang tính đột phá, vừa tạo động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vừa mở ra các không gian hợp tác mới với các đối tác quốc tế, trong đó có Ý”- Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất Ý Valentino Valentini phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mạnh Tuấn

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất Ý Valentino Valentini đánh giá trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, cả Ý và Việt Nam đều cần quan tâm tới những lĩnh vực công nghệ số, công nghệ xanh, năng lượng, trí tuệ nhân tạo…. Đồng thời, giải quyết các thách thức về cân bằng năng lượng, trong đó có việc vừa đảm bảo phát triển, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường.

Ông khẳng định, các doanh nghiệp Ý ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nhằm giải quyết các thách thức trên thông qua các hoạt động như Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ý hôm nay.

Còn nhiều dư địa cần khai phá

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác Việt- Ý thời gian qua, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng, dư địa, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Ý vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục phát triển.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, hơn 10 biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết giữa doanh nghiệp 2 bên. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thứ trưởng cho biết, để góp phần khai thác mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa dư địa này, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Ý, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như và các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, hơn 10 biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như: Đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0, năng lượng và hạ tầng, hợp tác tài chính – bảo hiểm, xúc tiến thương mại và du lịch. Đây là những văn kiện quan trọng, mở ra hướng hợp tác mới, góp phần tạo nền tảng để doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh, với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh;nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao; Thương mại, Du lịch,…

Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng đề nghị các nhà đầu tư Ý tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, đề nghị Ý có tiếng nói để các quốc gia trong Liên minh EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). “Đây là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp 2 nước có thể tăng cường hợp tác, cùng khai thác 2 thị trường lớn và nhiều tiềm năng là ASEAN và EU” - Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng khẳng định.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị doanh nghiệp 2 nước tăng cường tìm hiểu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Đặc biệt, để hiện thực hóa chủ trương đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với Italia trong phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế xanh.

Ngoài ra, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng cũng đề nghị Ý tăng cường mở rộng hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính, khu Thương mại tự do.