Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú: Xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại

(TBTCO) - Phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển" diễn ra chiều 9/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ đây là dịp đặc biệt để ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò của Quốc hội; đồng thời định hướng xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, pháp quyền và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động lập pháp

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Quốc hội đã góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ, củng cố vững chắc nền độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Trong suốt quá trình hoạt động từ khóa 1 đến khóa 15, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp, ban hành 567 luật cùng hàng nghìn nghị quyết. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành 236 pháp lệnh. Đồng thời hoạt động lập pháp đã cơ bản bao quát đầy đủ các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế xã hội.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục, có sự kế thừa và đổi mới. Từ một Quốc hội thời chiến đến thời kỳ thống nhất xây dựng đất nước và thời kỳ đổi mới, đến hôm nay là Quốc hội kiến tạo trong kỷ nguyên phát triển mới, Quốc hội đã không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, kế thừa truyền thống quý báu. Đồng thời, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu hội nhập, đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ, chiến lược phát triển đất nước trong từng giai đoạn cách mạng

Nhấn mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò to lớn của Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gợi mở một số nội dung để nghiên cứu và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trước hết đó là đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng đối với Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là yếu tố sống, còn là vấn đề then chốt để Quốc hội qua các nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng thời phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. “Hoạt động lập pháp vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa kiến tạo sự phát triển của xã hội, khuyến khích đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật phải khả thi, dễ thực hiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Cần coi trọng nghiên cứu chiến lược, chính sách từ sớm, từ xa, nâng cao tính dự báo, hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh của pháp luật” - đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Hội thảo diễn ra chiều ngày 9/9. Ảnh: Phạm Thắng

Đổi mới quy trình quyết định về ngân sách theo hướng thực chất

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của các quyết định, những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Trong quyết định các vấn đề quan trọng cần đảm bảo đồng bộ với công tác lập pháp, giám sát. Đổi mới quy trình quyết định về ngân sách theo hướng thực chất, gắn chặt với giám sát và việc thực hiện, từng bước tiến tới xây dựng và ban hành các đạo luật về tài chính, ngân sách thay cho nghị quyết.

Hằng năm, Quốc hội cần xác định rõ phương pháp, hình thức giám sát phù hợp, tránh chồng chéo, hình thức, chú trọng giám sát chuyên đề gắn với việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát. Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Một nội dung quan trọng nữa là chú trọng hoàn thiện cơ chế bầu cử, công tác dân nguyện, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội, quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; đảm bảo điều kiện hoạt động, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Mỗi đại biểu Quốc hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, giữ gìn phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trình độ và năng lực công tác, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, đây là nhân tố cốt lõi để nâng cao chất lượng hoạt động, vị thế và vai trò của Quốc hội.

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Quốc hội, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nâng cao năng lực các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội.

Các cơ quan của Quốc hội cần được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, bố trí hợp lý các đại biểu chuyên môn sâu tại các Hội đồng và các Ủy ban của Quốc hội. Đồng thời, chủ động khai thác, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học, công nghệ để đổi mới phương pháp làm làm việc, nâng cao tiến độ, chất lượng, hiệu quả và phấn đấu xây dựng thành công Quốc hội số,