(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, khả năng giá bạc dao động trên vùng 39 USD/ounce vào cuối quý III và tiến tới vùng 42 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới là hoàn toàn có thể, nếu các yếu tố hỗ trợ như đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn hiện diện.

Tâm lý phòng thủ thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kim loại quý

Dữ liệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đến nay, giá bạc vẫn dao động quanh 34-39 USD/ounce, tăng từ 10-12% so với đầu tháng 6. Giá mặt hàng này cũng nhiều lần áp sát mốc cao kỷ lục trong vòng 14 năm qua.

Ngay những ngày đầu tháng 6, bạc đã có chuỗi 4 phiên tăng mạnh, sau khi Mỹ nâng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%, làm gia tăng bất ổn thương mại với Canada và khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng. Tâm lý phòng thủ lan rộng đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kim loại quý.

Giá bạc khả năng dao động trên 39 USD/ounce vào cuối quý III. Ảnh: TL.

Cao trào diễn ra cuối tháng 7, khi giá bạc áp sát mốc 40 USD/ounce - đỉnh cao nhất 14 năm khi thông tin EU cân nhắc biện pháp trả đũa với 72 tỷ EUR hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, sau đó áp lực chốt lời và việc Mỹ đạt thỏa thuận giảm thuế với Nhật Bản, EU và Việt Nam đã kéo giá lùi xuống dưới 37 USD/ounce.

Kỳ vọng cung - cầu giữ nhịp, mốc 40 USD/ounce là mục tiêu chinh phục Theo ông Nguyễn Đức Dũng, từ đầu tháng 6 đến nay, mặt hàng bạc đã xác lập một nhịp “đẩy - nghỉ” rất điển hình của thị trường lên giá xung quanh thông tin thuế đối ứng tạo sóng, kỳ vọng cung - cầu giữ nhịp, còn mốc 40 USD/ounce là mục tiêu chinh phục. Tại thị trường nội địa, giá bạc phản ánh khá sát diễn biến giá thế giới nhưng độ trễ và biên độ dao động tùy từng hệ thống niêm yết.

Bước sang tháng 8, giá bạc phục hồi quanh 38 USD/ounce nhưng chưa bứt phá trong khi thị trường chờ đợi diễn biến mới từ đàm phán Mỹ - Trung và chính sách thuế quan của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy vậy, bạc vẫn gây chú ý cho giới đầu tư trong nước và nước ngoài khi ghi nhận 6 phiên tăng liên tiếp trong tuần đầu tháng 8. Trong phiên giao dịch thứ Tư (ngày 13/8), có thời điểm giá bạc quay lại mốc cao nhất trong một tuần sau khi số liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9. Lạm phát toàn phần tháng gần nhất ở mức 2,7%, thấp hơn dự báo 2,8%, trong khi lạm phát lõi tăng lên 3,1%, cao nhất 6 tháng.

Tại thị trường trong nước vốn chịu ảnh hưởng từ xu hướng quốc tế, giá bạc miếng 999 từ đầu tháng 6 đến nay cũng ghi nhận xu hướng tăng đồng pha với giá thế giới. Đáng chú ý, ngày 24/7, sau khi giá bạc quốc tế tiệm cận mốc 40 USD/ounce, giá bạc miếng 999 trong nước ghi nhận 3 phiên tăng liên tiếp, được niêm yết ở mức 1.232.000 - 1.234.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.266.000 - 1.271.000 đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, ngay sau đó, thị trường đảo chiều với 3 phiên giảm liên tục khiến giá bạc trong nước đánh mất hơn 3%.

Sau cú sụt mạnh trong phiên ngày 1/8, đến nay, giá bạc nội địa chỉ dao động trong biên độ hẹp. Tính đến ngày 15/8, giá bạc miếng 999 được niêm yết trong khoảng 1.217.000 - 1.219.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.251.000- 1.256.000 đồng/lượng ở chiều bán, tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 14/5.

Nhà đầu tư không nên đổ xô mua vào ở các nhịp tăng nóng

Nhận định thị trường bạc trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, nhiều khả năng trong ngắn hạn, đà tăng của giá bạc vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng khi nhìn chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên Gold Silver Reports thì cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng tích cực sẽ được duy trì nếu giá bạc đứng vững trên vùng hỗ trợ quan trọng 36,5 USD/ounce.

Như vậy, khả năng giá bạc dao động trên vùng 39 USD/ounce vào cuối quý III và tiến tới vùng 42 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới là hoàn toàn có thể nếu các yếu tố hỗ trợ như đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn hiện diện.

Còn tại thị trường trong nước, giá bạc miếng 999 sẽ tiếp tục biến động đồng pha với xu hướng quốc tế, nhưng biên độ có thể hẹp hơn do yếu tố cung - cầu nội địa và tỷ giá USD/VND. Nhà đầu tư nên theo sát diễn biến quốc tế, đặc biệt là các mốc giá quan trọng và thời điểm công bố dữ liệu kinh tế Mỹ, để có chiến lược giao dịch phù hợp.

“Tuy nhiên, khác với vàng vốn được xem là kênh trú ẩn lâu dài, bạc có độ biến động giá mạnh hơn và chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố khác nữa là nhu cầu cho sản xuất công nghiệp. Cho nên, các nhà đầu tư không nên đổ xô mua vào ở các nhịp tăng nóng, mà nên phân bổ vốn hợp lý, chờ những nhịp điều chỉnh để cân nhắc tham gia” - ông Dũng cho hay.

Còn theo chuyên gia kinh tế - PGS.TS Ngô Trí Long, giá bạc biến động mạnh hơn vàng, do chịu tác động kép từ cung - cầu công nghiệp và các yếu tố toàn cầu. Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc không kiểm soát tốt rủi ro có thể chịu thua lỗ đáng kể.

Giá bạc có thể dao động tới 2% chỉ trong một ngày giao dịch, mức biến động mà vàng hiếm khi đạt được. Điều này yêu cầu nhà đầu tư phải có tâm lý thép và chiến lược rõ ràng, tránh bị cuốn theo sóng ngắn hạn.